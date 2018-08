05:32 Uhr

Der Favorit Türkspor Neu-Ulm ist gleich in Torlaune Lokalsport

Gleich sechsmal hatten gestern Nachmittag die Spieler von Meisterschaftsfavorit Türkspor Neu-Ulm in der Partie gegen Aufsteiger SV Thalfingen Grund zum Torjubel. Am Ende gewannen sie die Partie deutlich mit 6:1.

Türkspor Neu-Ulm besiegt Aufsteiger SV Thalfingen ganz deutlich. Wie die Gastgeber meistens ihr Spiel gegen den nie aufgebenden Neuling aufzogen.

Von Stefan Kümmritz

Für Meisterschaftsfavorit Türkspor Neu-Ulm war es der erwartet gute Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga. Aufsteiger SV Thalfingen bekam hingegen gleich zu spüren, dass es in der höheren Liga, noch dazu gegen ein Topteam, erst einmal schwer ist zu bestehen. Türkspor Neu-Ulm gewann gestern Nachmittag unter der gleißenden August-Sonne sein Heimspiel deutlich mit 6:1, obwohl die Mannschaft nach der Halbzeitpause etwas den Fuß vom Gaspedal nahm.

Die Gastgeber nahmen gleich das Heft in die Hand und gingen früh durch einen Treffer von Tolga Ciftci mit 1:0 in Führung (4.). Türkspor blieb spielbestimmend und dank der beiden Tore von Ilir Tupella (28., 30.) war das Team schnell auf der Siegerstraße. Dies umso mehr, als Ciftci in der 41. Minute auf 4:0 erhöhte. Da war das Thalfinger 1:4 unmittelbar vor der Pause durch Marc-Christopher Breithaupt nicht mehr als ein Schönheitsfehler.

Auch im zweiten Durchgang beherrschten die Neu-Ulmer das Geschehen. In der Regel spielten sie ebenso klug wie sicher von hinten heraus, im Mittelfeld hatte Ex-Regionalligaspieler Marc Hämmerle den Überblick und auch beim Zweikampfverhalten hatte Türkspor dank größerer Cleverness einige Vorteile. Thalfingen versuchte die technische und spielerische Überlegenheit des Gegners mit großem Einsatz auszugleichen, letztlich war ihnen der Kontrahent aber doch in allen Belangen überlegen.

Immer wieder zogen die Einheimischen ihr Spiel mit viel Geduld auf. Der Ball lief oft über viele Stationen, bis eine Lücke in der nun aber stabileren SVT-Abwehr gefunden wurde. Einen Treffer von Hämmerle (59.) erkannte Schiedsrichter Daniel Rüttinger aus Wernau wegen eines vorangegangenen Foulspiels an Torhüter Dalibor Baier nicht an. Mustafa Onay und doch noch Hämmerle mit einem tollen Fallrückzieher machten dann aber das halbe Dutzend für Türkspor voll.

