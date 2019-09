vor 34 Min.

Der Primus Schweinfurt setzt sich gegen Illertissen durch

Eine Halbzeit lang wirkt es, als könnten mutige Illertisser mit dem Tabellenführer aus Schweinfurt mithalten. Doch das ändert sich in Hälfte zwei.

Von Gideon Ötinger und Hermann Schiller

Dass sich der Regionalligist FV Illertissen zurzeit nach drei Spielen ohne Niederlage recht selbstbewusst fühlt, hat er in der Partie am Freitagabend gegen den Tabellenführer FC Schweinfurt phasenweise bewiesen. Zwar hieß es am Ende 0:3 aus Illertisser Sicht, doch die Mannschaft zeigte vor allem in Halbzeit eins im Spiel nach vorne ein mutiges Gesicht. Lediglich die letzte Konsequenz hat gefehlt. In der zweiten Hälfte übernahmen die Gäste aber das Ruder und zeigten, was sie können. Ihr Sieg war verdient.

Beide Mannschaften traten in Bestbesetzung an, bei Illertissen fehlte lediglich Moritz Nebel, für ihn rückte Gabriel Galinec ins Team. Es war der einzige Wechsel von Trainer Marco Küntzel im Vergleich zum 1:1 gegen den TSV Rain/Lech am vergangenen Wochenende. Die erste Halbzeit war ein munteres Hin und Her mit Übergewicht für die Gäste aus Unterfranken, die die besseren und zwingenderen Möglichkeiten hatten, etwa durch Sascha Korb (10.) oder Tim Danhof (23.). Doch die Illertaler hielten mit und teilweise wirkte es, als wäre der Ligaprimus von dem forschen Auftritt der Gastgeber überrascht. Frech war der FVI obendrein. In der 21. Minute versuchte Maurice Strobel, den Schweinfurter Torwart Luis Zwick mit einem Heber aus rund 16 Metern zu überwinden, scheiterte aber. Doch auch wenn sie der FVI immer wieder ärgerte, ließen die Schweinfurter doch durchblicken, dass sie zurecht in der Tabelle ganz oben stehen. Ihr 1:0 erzielte Marco Fritscher nach einer schönen Einzelleistung in der 29. Minute. In der 34. Minute prüfte Illertissens Fabio Maiolo FCS-Torwart Zwick, kurz darauf (38.) brachte Kai Luibrand aus spitzem Winkel den Ball vors Tor, doch Daniel Dewein verpasste knapp. Illertissen hielt also gut mit, musste sich aber vor den Kontern der „Schnüdel“ in Acht nehmen.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen verliert gegen den FC Schweinfurt mit 0:3

Nach der Halbzeitpause war Schweinfurt weiterhin stärker und legte nochmals eine Schippe drauf, Benedict Laverty prüfte FVI-Torwart Kevin Schmidt kurz nach dem Wiederanpfiff. Illertissen igelte sich aber mitnichten hinten ein. Das offensive Spiel der Illertaler forderte jedoch in der Defensive seinen Tribut. So kam in der 64. Minute nach einem fatalen Fehlpass des unter Druck gesetzten Antonio Pangallo Schweinfurts Adam Jabiri praktisch unbedrängt im FVI-Strafraum zum Abschluss und traf so zum 2:0 der Gäste. Diese Führung verschaffte den Unterfranken Sicherheit und kurz darauf erzielte Amar Suljic das 3:0 seiner Mannschaft (72.). Auch diesem Treffer war ein unnötiger Ballverlust der Heimmannschaft vorausgegangen. Es war die Entscheidung, das dürfte jedem der 430 Zuschauer im Vöhlinstadion bewusst gewesen sein. Schweinfurt war das aber noch nicht genug. Das Team machte weiter mit seinem druckvollen, technisch starken Spiel und legten abermals einen höheren Gang ein. Die Illertisser, die aufgrund der Schweinfurter Dominanz zunehmend wackliger in der Defensive wurden, mussten aufpassen, dass sie nicht noch mehr Gegentreffer kassierten – was ihnen letztlich gelang. Marco Hahn (75.) und Stanislaw Herzel (83.) hatten zudem noch jeweils eine Chance.

FV Illertissen: Schmidt – Wegmann, Galinec, Krug (78. Buchmann), Herzel – M. Strobel, Pangallo, Hahn, Maiolo (83. Wujewitsch), Dewein (62. Glessing) – Luibrand.

