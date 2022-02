Der Routinier geht

Neu-Ulm Ohne Führungsspieler Tiago Apolonia tritt Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm am Freitag (19 Uhr) beim Tabellenzweiten FC Saarbrücken an. Der 35-jährige Portugiese mit der besten Einzelbilanz aller TTC-Akteure (14:6) wird den Verein nach der Saison definitiv verlassen, vermutlich zu einem Liga-Konkurrenten. Sollte es ihm sein jüngerer Kollege Kay Stumper erwartungsgemäß gleichtun, wäre das „Team der ersten Stunde“ drei Jahre nach der Klubgründung endgültig passé.

Für die laufende Saison hat das Trainer Dimitrij Mazunov zufolge keine Bedeutung. „Wir werden in den restlichen Spielen unser Bestes geben und kein Match verschenken“, versichert der Coach, dessen Mannschaft durch die Niederlage am Sonntag auf Tabellenplatz sieben zurückgefallen ist. „Dennoch war es bisher keine schlechte Runde“, betont der 50-Jährige. Schließlich war das Team zuvor stets in der oberen Tabellenhälfte platziert.

Allerdings könnten auch der punktgleiche (18:18) TSV Bad Königshofen und Werder Bremen (14:22) noch vorbeiziehen. Nicht größer ist andererseits die Distanz zum vierten Play-off-Platz. Weil es auf den Rängen hinter Überflieger Düsseldorf ebenfalls sehr eng zugeht, rechnet Mazunov am Freitag wieder mit der Saarbrücker Bestbesetzung.

Also wieder mit Topmann Patrick Franziska, der bei der Niederlage seines Teams vor Wochenfrist in Bad Königshofen schmerzlich vermisst worden war. „Gegen uns werden sie sicher kein Risiko mehr eingehen“, ist Mazunov überzeugt. Der 29-Jährige, in der Liga bislang in 23 Spielen nur zwei Mal besiegt, hatte sein Team auch kurz vor Weihnachten in Pfaffenhofen zu einem sicheren Erfolg geführt. Für den TTC standen damals neben Apolonia der junge Russe Lev Katsman und der Grieche Ioannis Sgouropoulos an der Platte. Diesmal soll Vladimir Sidorenko den Portugiesen ersetzen. Auch Kay Stumper stünde parat. „Natürlich ist Saarbrücken in jedem Fall der Favorit“, sagt Trainer Mazunov. (pth)