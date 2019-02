22.02.2019

Der SC Vöhringen hat einen Nachfolge-Trainer gefunden Lokalsport

Die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen haben einen Tag nach dem Weggang von Gunther Kotschmar einen neuen Trainer gefunden.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Gunther Kotschmar werden die Vöhringer Handballer die noch ausstehenden sieben Pflichtspiele in der Landesliga mit dem künftigen Trainergespann Christoph Klinger und Uwe Kumpfe bestreiten. Klingler leitete als bisheriger Co-Trainer in dieser Saison ohnehin stets das Montagstraining, mit dem Vöhringer Handball-Experten Uwe Kumpfe steht ihm ein bewährter Trainer zur Seite, der in den vergangenen Jahrzehnten mehrere aktive Frauen- und Männerteams in der näheren Umgebung coachte und beim SCV im Jugendbereich arbeitete.

„Diese Trainerkonstellation haben wir mit den Spielern abgesprochen. Es ist wichtig, dass die komplette Mannschaft hinter dieser Entscheidung steht und auch entsprechend mitzieht“, sagte Vöhringens Abteilungsleiter Werner Brugger nach einer internen Besprechung.

Christoph Klingler wird Vöhringens Training bis zum Saisonende leiten

Ohne Lukas Koßbiehl, Stefan Beljic, Jonas Hildebrand und André Bluhm wird das Gastspiel beim fünftplatzierten Tabellennachbarn TSV 1846 Bad Saulgau am Samstag (18 Uhr) für die Vöhringer Handballer wahrlich kein Selbstläufer. Die Begegnung in der Hinrunde verlangte den 300 Besuchern im Vöhringer Sportpark schon einiges ab, denn trotz einer Fünf-Tore-Führung geriet der SCV eine Viertelstunde vor Spielende beim 20:21 in Rückstand und konnte in der hektischen Schlussphase zwar stets einen Treffer vorlegen, kassierte dennoch den ärgerlichen 27:27-Ausgleichstreffer. (rfu)

Für Interessierte besteht die Möglichkeit zum kostenlosen Mitfahren im Mannschaftsbus. Die Abfahrtszeit am Wielandparkplatz wurde auf 15.30 Uhr vorverlegt.

