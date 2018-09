Der SV Egg muss gegen Garmisch lange zittern

07:00 Uhr

Der FV Illertisen II kassiert eine deftige Klatsche gegen Geretsried. Der TUS ist auf der Hinfahrt ein Malheur passiert.

Von Jürgen Schuster

Aufwärts in der Tabelle für den SV Egg, abwärts für den FV Illertissen II – die beiden bayerischen Landesligavertreter haben gestern unterschiedliche Leistungen gezeigt.

FV Illertissen II: Der Nachmittag hat zum Wetter gepasst, der FV Illertissen II wurde gestern bei der 2:6-Heimklatsche von der TUS Geretsried kalt erwischt. Wegen eines Reifenplatzers der Gäste konnte das Spiel erst mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen werden. Beim frühen 0:1 half dann ein Illertisser Spieler nach – Maximilian Vihl mit einem Eigentor (5.). Yannick Glessing gelang nur fünf Minuten später der 1:1-Ausgleich, die Partie war nun nicht nur dem Zwischenstand nach ausgeglichen. Zumindest, bis die Gäste wieder in Führung gehen konnten. Zunächst traf Sebastian Schrills per Kopfball (23.), ehe er mit etwas Glück auch für den 3:1-Pausenstand (32.) seiner Mannschaft sorgen konnte. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich, warum Geretsried mit Srdan Ivkovic einen hochkarätigen Torjäger verpflichtet hat. Er schraubte mit seinen drei Toren das Ergebnis in die Höhe (62., 78., 90.+3). Zwischenzeitlich hatte Yannick Glessing per Foulelfmeter wenigstens noch das zweite Tor für den FVI erzielt (68.). „Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wieder“, sagte Illertissens Co-Trainer Timo Räpple.

FV Illertissen II: Fendt – Ott, Peter, Sadrijaj, Vihl – Lorenz, Hafner, Fischäß, Schuster (74. Walter), Glessing, Caravetta (54. Braun) – Hafner (89. Rogg).

SV Egg: In Egg sahen die Zuschauer gestern ein starkes Landesligaspiel mit viel Offensivkraft seitens der Gastgeber. Mit dem 4:2 waren die Gäste vom FC Garmisch-Partenkirchen am Ende gut bedient. Das 0:1 fing sich Egg früh per Elfmeter ein (14.). Danach entwickelte sich ein spannendes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Den 1:1-Ausgleich durch Torsten Schuhwerk (23.) konnten die Garmischer noch einmal mit dem 2:1 von Moritz Müller beantworten (32.). Egg war zuvor wesentlich stärker geworden und Simon Schropp glich postwendend wieder aus (33.). Noch vor dem Seitenwechsel konnte Schuhwerk seine Mannschaft erstmals in Führung bringen (44.). Nach der Pause sah Garmischs Stefan Durr Gelb-rot (56.). Nun begann beim SV Egg das große Zittern, erst ganz spät konnte Simon Schropp schließlich einen Konter zum 4:2-Endstand nutzen (90.+4). „Das hätte nicht sein müssen“ – Eggs Torhüter Lukas Trum bemängelte die Chancenverwertung seines Teams.

SV Egg: Trum - Huber, Heinle, Fackler, Seidel - Kirchmaier, T. Schuhwerk, S. Schropp, J. Jehle (81. Steck), Walter (60. Singer) - Schedel (61. M. Schropp).

