21:12 Uhr

Der SV Tiefenbach grüßt von ganz oben Lokalsport

Gleich fünf Gegentore für Beuren und Obenhausen gab es am 7. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller. Die Stenos der Partien.

Der SV Tiefenbach ist der neue Tabellenführer in der Fußball-Bezirksliga: Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle kam beim SV Asselfingen zu einem nie gefährdeten 4:0-Sieg und profitierte zudem vom 2:2 des bisherigen Tabellenführers SC Staig beim FC Blaubeuren. Burlafingen und Beuren (0:5 gegen Türkgücü Ulm) stecken schon früh in der Saison im Tabellenkeller fest.

Türkspor Neu-Ulm – TSV Erbach 3:0 (0:0). Türkspor traf erneut auf einen sehr tief stehenden Gegner. Erst in der 52. Minute brach Serdar Özkaya den Bann und legte nur wenig später nach (61.). Ilir Tupella sorgte für den Endstand (80.).

SV Asselfingen – SV Tiefenbach 0:4 (0:1). Tiefenbach erwischte mit den Treffern von Elias Wekemann (3.) und Simon Zweifel (47.) Traumstarts in beide Halbzeiten. Die vielen Asselfinger Fehler wurden von den Gästen konsequent bestraft. Christian Geist (60.) und Dominik Zweifel (90.) schossen den hochverdienten Erfolg heraus.

SV Beuren – SC Türkgücü Ulm 0:5 (0:2). Filippo Moscatello (4.) und Anil Dikmen (17.) bewiesen die Qualitäten der Gäste in der Offensive früh. Nachdem dann auch Dennis Gaiser (50./Gelb-Rot) und Johannes Maurer (60.) wegen Spielerbeleidigung vom Platz geflogen waren, hatte Beuren keine Chance mehr. Carlos Geric (64.), Mikail Öztürk (75.) und wieder Moscatello (89.) sorgten für den Endstand.

FC Blaubeuren – SC Staig 2:2 (0:0). In der ersten Halbzeit war Blaubeuren klar am Drücker, vergab seine Chancen aber. Erst nach dem Wechsel traf Tomasz Strzelec (62.) zur Führung. Staig steckte allerdings nicht auf und kam durch Markus Straub zum Ausgleich (79.). Auch als Dejan Lukic (85.) den FCB wieder in Front geköpft hatte (85.), war die Messe noch nicht gelesen. Straub sorgte in der Schlussminute mit einem verwandelten Elfer für den insgesamt schmeichelhaften Staiger Punktgewinn.

SSG Ulm – SF Dornstadt 2:0 (2:0). Die Gögglinger waren im ersten Durchgang turmhoch überlegen, kamen durch Michael Da Silva (16.) und Lukas Schneele (36.) aber nur zu zwei Treffern. Nach der Pause kam Dornstadt etwas auf, hatte aber keine nennenswerte Torchance zu verzeichnen.

TSV Obenhausen – TSV Langenau 0:5 (0:3). Obenhausen ließ sämtliche Tugenden vermissen und ergab sich fast kampflos in sein Schicksal. Louis Heinrich (8.), Jannik Kräutter (34.) und Julian Schleich (45.) machten schon vor der Pause alles klar. Wieder Heinrich (58.) und Schleich (77.) machten den Langenauer Kantersieg gegen den Aufsteiger perfekt.

SV Jungingen – SV Lonsee 1:1 (0:0). In der insgesamt ausgeglichenen Partie brachte Simon Wörz die Gäste in Front (48.). Fritz Wieland sorgte aber nur zwei Zeigerumdrehungen später mit einem Eigentor für den Ausgleich. Wieland flog dann in der 66. Minute zwar mit Gelb-Rot vom Platz, Jungingen konnte seine Überzahl aber nicht entscheidend nutzen. (mis)

Themen Folgen