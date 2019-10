vor 19 Min.

Der TSV Buch ist fürs Erste in Sicherheit

In der Landesliga Württemberg hat Türkspor Neu-Ulm Personalsorgen, der TSV Neu-Ulm möchte auf dem Boden bleiben und Buch verlässt die Abstiegsränge.

Schwere Aufgaben erwarten die Fußball-Landesligisten am Sonntag. Buch und Neu-Ulm konnten in Ebersbach beziehungsweise Oberensingen noch nie punkten. Türkspor empfängt Frickenhausen und wird von personellen Sorgen geplagt.

TSV Buch: Nach dem ersten Heimsieg der Saison waren Freude und Erleichterung beim TSV Buch groß, konnte so doch die Abstiegszone fürs erste verlassen werden. Beim 2:0-Erfolg gegen Türkspor Neu-Ulm ging die Taktik von Trainer Harry Haug, mit einer Fünfer-Abwehrkette für Sicherheit und Stabilität zu sorgen, voll auf. Am Sonntag (15 Uhr) wartet beim SV Ebersbach gleich die nächste Herkulesaufgabe auf Haug und sein Mannschaft. Durch die späte und erste Saisonniederlage ist Ebersbach am vergangenen Samstag auf Tabellenrang zwei zurückgefallen, SVE-Coach Dinko Radojevic wird sicher eine entsprechende Reaktion seines Teams einfordern. Wenn es nach den bloßen Zahlen geht, dürfte diese auch folgen, schließlich gab es für Buch an der Fils bislang rein gar nichts zu holen. Überhaupt traf Buch im Strutstadion in vier Spielen erst einmal ins Schwarze. Genügend Motivation also für die Bucher Kicker, um diese schwarze Serie zu beenden.

TSV Neu-Ulm: Nach dem Tabellenführer ist vor dem Tabellenführer. Wurde erst am vergangenen Samstag der SV Ebersbach vom Thron gestoßen, wartet am Sonntag (15 Uhr) mit dem TSV Oberensingen der neue Primus auf Lukas Kögel und dessen Truppe. Wie Ebersbach vor einer Woche sind auch die Oberensinger im Moment noch ohne Niederlage. „Wir haben uns riesig gefreut, das gibt uns einen Push, aber wir bleiben auf dem Boden“, sagt Kögel. Der Stimmungsbericht aus dem Neu-Ulmer Lager fällt nach dem 2:1 gegen Ebersbach natürlich positiv aus. Kögel schätzt Oberensingen sogar noch stärker ein und hat in der Woche an einem Manko mit seinem Team gearbeitet, nämlich dem „Kreieren von Torchancen, wir waren bis zum Sechzehner haushoch überlegen“, im Strafraum sei man aber mit dem Latein am Ende gewesen. Auch ohne den rotgesperrten Kim Anders, für ihn wird Luca Fritsche zwischen den Pfosten stehen, hofft Kögel in Oberensingen auf einen Punkt. Es wäre übrigens der Erste, die beiden bisherigen Aufeinandertreffen entschieden jeweils die Nürtinger Vorstadtkicker für sich.

Türkspor Neu-Ulm: Die Niederlage gegen Buch galt es in der Woche bei Türkspor zu verarbeiten. Dort hatte man keine Lösung parat, um das Bollwerk der Gastgeber zu knacken. „Wir waren auf die Situation nicht gefasst und haben unsere Lehren daraus gezogen“ – Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran meint damit die defensive Ausrichtung der Bucher. „Lange Bälle sind halt nicht unser Spiel.“ Sein Team habe zu wenig über die Außen gespielt, fügt er hinzu. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Mitaufsteiger und Tabellennachbar FC Frickenhausen nach Neu-Ulm. Der hat noch kein Spiel verloren und ist mit bislang sechs Unentschieden der Remis-König der Liga. Vor der Hausaufgabe hat Ünal Demirkiran einige personelle Probleme, Ilir Tupella ist zwar wieder dabei, dafür droht krankheits- und verletzungsbedingt der Ausfall einiger anderer Spieler. „Das bereitet mir schon Sorgen“, sagt der Neu-Ulmer Trainer. (jürs)

