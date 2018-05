06:21 Uhr

Der TSV Buch nach dem Eichhörnchen-Prinzip Lokalsport

Der TSV Buch holt gegen Weilimdorf einen Punkt für den Klassenerhalt. Aber der Lokalrivale zieht vorbei.

Der TSV Buch hat gestern einen weiteren Punkt im Kampf um den sicheren Verbleib in der württembergischen Fußball-Landesliga geholt. Er erreichte beim TSV Weilimdorf ein 0:0, fiel aber in der Tabelle hinter den Lokalrivalen TSV Blaustein auf Rang sieben zurück. Der fertigte den FC Frickenhausen mit 3:1 ab.

TSV Weilimdorf – TSV Buch 0:0.In der ersten Halbzeit hatten die Bucher etwas Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten, denn die Gastgeber hatten drei gute Torchancen, die sie aber ausließen. Auf der anderen Seite traf Stephan Schabel kurz vor der Pause nur den Pfosten des Weilimdorfer Tores (44.). Nach dem Seitenwechsel war Buch besser im Spiel. Das Team spielte konsequenter nach vorne und profitierte davon, dass die Einheimischen etwas platt waren.

Nachdem der Schiedsrichter aber den Buchern in der 87. Minute nach einem Foul an Benjamin Jenuwein einen Strafstoß verweigerte, blieb es beim torlosen Unentschieden.

TSV Buch: Maier - Negele (87. Staudacher), Amann, Wanner, Zott - Jenuwein (90. Paul), Eichenhofer (67. Seifert), Schabel (57. Sailer), Bolkart – Zeh, Schrapp.

TSV Blaustein gewinnt gegen Frickenhausen

TSV Blaustein – FC Frickenhausen 3:1 (1:1). Der TSV Blaustein blieb mit diesem Sieg zum siebten Mal in Folge ungeschlagen. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die klar bessere Mannschaft, mussten sich aber nach 45 Minuten mit einem 1:1-Zwischenstand begnügen. Nachdem ein Freistoß von Sebastian Hinkl das FC-Gehäuse knapp verfehlt (5.) und Marius Veith knapp vorbei geköpft hatte (11.) sowie Michael Passer an Torhüter Florian Jost gescheitert war (22.), schoss Veith die Gastgeber nach starker Vorarbeit von Markus Kling mit 1:0 in Führung (26.). In der 40. Minute hatten die Gäste ihre erste Tormöglichkeit, aber Ismail Oguz fand beim Freistoß in TSV-Keeper Antonios Antoniadis seinen Meister. Unmittelbar vor der Pause dann der glückliche Ausgleich für Frickenhausen, als Yannik Kögler nach einem langen Einwurf das 1:1 erzielte.

In der zweiten Halbzeit wogte die Partie vornehmlich im Mittelfeld hin und her, aber die Blausteiner nutzten ihre wenigen Torchancen noch zum Sieg. In der 78. Minute schob zunächst Hinkl den Ball am gegnerischen Torhüter vorbei zum 2:1 ins Netz und schließlich gelang Maximilian Bihler in der 85. Minute mit einem Volleyschuss noch das 3.1. (kümm)

TSV Blaustein:Antoniadis - Kling, M. Passer, Fischer, Bihler - Schmid, Breunig, Daur (89. Löhnert), Hinkl (88. Schneider) – Veith (86. Erhardt).

