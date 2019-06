vor 33 Min.

Der TSV Neu-Ulm muss noch bangen

Ein Punkt hätte dem TSV Neu-Ulm gegen Bonlanden gereicht für den Klassenerhalt. Doch daraus wurde nichts. Blaustein feiert einen ungewohnten Heimsieg.

Von Jürgen Schuster

An diesem Wochenende gab es keine Überraschungen in der Fußball-Landesliga Württemberg. Vor allem beim TSV Neu-Ulm hatte man einen Spieltag vor Schluss wenigstens auf den einen, noch fehlenden Punkt gehofft. Der SV Bonlanden erwies sich jedoch als wenig kompromissbereit und behielt die Punkte auf den Fildern. Buch zog sich beim Meister in Hofherrnweiler mit einer jungen Truppe achtbar aus der Affäre und Blaustein gelang immerhin der erste Heimsieg.

Diesmal blieb die Sensation aus, nach dem unerwarteten 5:1-Heimerfolg vor einer Woche gegen Hofherrnweiler war die Hoffnung auf Zählbares auch an diesem Wochenende beim TSV Neu-Ulm groß. Beim SV Bonlanden fingen sich die Neu-Ulmer allerdings eine klare 0:3-Pleite ein. Beiden Mannschaften hätte bereits ein Punkt für das Erreichen der jeweiligen Ziele ausgereicht. Bonlanden, um garantiert in der Aufstiegs-Relegation zur Verbandsliga zu sein, Neu-Ulm für die endgültige Sicherung des Klassenerhalts. Srdjan Savic machte den diesmal viel zu tief stehenden Neu-Ulmern mit seinem 1:0 schon bald einen Strich durch die Rechnung (4.). Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Burak Tastan. Er verschoss einen Foulelfmeter (21.). Tastan bekam vom Bonlandener Ronald Ried alsbald Anschauungsunterricht. Ried traf, ebenfalls mit einem Foulelfmeter, vom Punkt aus zum 2:0 (38.). Noch vor dem Seitenwechsel stand dann das Endergebnis fest. Andreas Pottmeyer hatte auf 3:0 erhöht (42.). Was den 250 Zuschauer dann in Halbzeit zwei geboten wurde, bezeichnete TSV-Trainer Ünal Demirkiran als Nichtangriffspakt. „Das Ergebnis geht in Ordnung, eine verdiente Niederlage“, lautete sein Fazit.

TSV Neu-Ulm: Maden – Merk, Schuhmacher, Uhl, Kurz – Kajan (66. Beer), Rupp, Kögel (66. Bohnacker), Kidane – Tastan, Fidan.

Die Übergabe des Meisterwimpels an die TSG Hofherrnweiler sei das eigentliche Highlight des Spiels gewesen, Buchs Pressewart Steffen Amann wollte mit der Leistung seines TSV am Ende dann aber doch nicht zu streng ins Gericht gehen. „Der Auftritt hat schon gepasst“, sagte Amann zur knappen Bucher 1:2-Niederlage am Samstag. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Trainer Harry Haug mit Alexander Brunner und Moritz Schmid zwei Nachwuchskickern von Anfang an eine Chance gegeben sowie drei weitere junge Akteure später eingewechselt hatte. Ein Fehler im Mittelfeld war die Einleitung zum frühen 1:0 der Gastgeber. Andreas Salgers anschließende Abwehraktion im eigenen Strafraum war nicht regelkonform, der Elfmeterpfiff des Unparteiischen entsprechend richtig. Hannes Borst verwandelte vom Punkte aus zur Führung für Hofherrnweiler (13.). Buchs Versuche, einzelne Nadelstiche zu setzen, blieb lange ohne Wirkung. Genau eine Stunde nach dem 1:0 ließen die Hausherren die endgültige Entscheidung folgen. Nachdem der erste Schuss noch abgewehrt werden konnte, war David Weissensee im zweiten Versuch erfolgreich (73.). In den Schlussminuten gelang Timo Leitner, nach einem Zuspiel von Daniel Schrapp, noch der 1:2-Endstand (89.) aus Bucher Sicht.

TSV Buch: Maier – Brunner (88. Braunmiller), Salger, Paul, Zott – D. Negele (46. D. Schrapp), M. Schrapp, Seifert (75. Glassl), Schmid (84. Y. Negele), Merkel – Leitner.

Im letzten Heimspiel der Saison hat es doch noch geklappt. Der TSV Blaustein durfte am Samstag seinen ersten und einzigen Heimsieg bejubeln. 4:2 hieß es am Ende gegen den SV Ebersbach. Auf die Tabellensituation beider Teams hatte das Ergebnis allerdings keine Auswirkungen mehr. Max Schmid brachte Blaustein bereits nach sechs Minuten in Führung. Marius Veith und Sebastian Hinkl waren dabei die Vorarbeiter. Ebersbachs Gabriel Müller glich nach einer halben Stunde wieder aus. Nur fünf Minuten danach brachte Veith Blaustein erneut in Front. In einer interessanten ersten Spielhälfte kamen beide Mannschaften zu weiteren guten Torchancen. Nach der Pause war wiederum Marius Veith zur Stelle, ein Zuspiel von Max Schmid verwertete er zum 3:1 (57.). Nur wenige Minuten später konnte die Ebersbacher Hintermannschaft einen Eckball des TSV Blaustein nicht konsequent genug klären. Diesmal war es wieder Schmid, der mit seinem zweiten Tor an diesem Tag zum 4:1 einschoss (63.). In den Schlussminuten gelang Lars Grünenwald für Ebersbach noch das 2:4 (83.).

TSV Blaustein: Stoiber – Bihler, Ruckgaber, M. Passer (59. Erhardt), Kling – Hinkl, Breunig, Schmid, B. Passer, Schlotter (72. Lotz) – Veith.

