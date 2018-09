30.09.2018

Der Trend des TSV Obenhausen zeigt nach oben Lokalsport

Obenhausen beweist gegen Erbach, welche Klasse in seinem Kader steckt. Dafür benötigte die Mannschaft von Trainer Uli Klar aber etwas Zeit.

Von Michael Schuster

Der TSV Obenhausen schafft es weiter mit Bravour, die Abstiegsregion der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller auf Distanz zu halten. Gestern besiegte der Aufsteiger den TSV Erbach verdient mit 3:1. Es müsste schon mit dem Fußball-Teufel zugehen, sollte der TSV Obenhausen die Klasse nicht halten können. In der Mannschaft um Spielertrainer Uli Klar schlummert einfach zu viel Potenzial – in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht. Fast schon traditionell präsentieren sich ja die Kicker aus dem Rothtal als eingeschworene Gemeinschaft. Doch ausruhen gilt nicht: Der Relegationsplatz liegt nur fünf Zähler entfernt.

Am Sonntag sah es aber über weite Strecken der Partie gar nicht so gut aus. Erbach presste hoch, trat teilweise mit vier Stürmern auf und band so jedes Glied der heimischen Abwehrkette in direkten Duellen. Obenhausen brachte in dieser Phase keinen Fuß auf den Boden und kassierte beinahe folgerichtig das 0:1. Tobias Baumeister staubte nach einem verunglückten Schuss von Eren Günay ab (10.). Zuvor hatten die Gastgeber einen Eckball nicht sauber geklärt. Zwar gelang Klaus Jehle auf der Gegenseite mit einem Schuss aus 20 Metern der überraschende Ausgleich (17.), doch Sicherheit stellte sich beim Aufsteiger auch jetzt noch nicht ein. Phillip Grabinger (22.) und Christoph Barth (23.) hatten die erneute Gästeführung auf dem Fuß, fanden aber in Obenhausens Torwart Niklas Weikert ihren Meister. Erst als Tim Hübsch auf der Gegenseite an Gästekeeper Lucas Bullinger scheiterte (27.), konnte Obenhausen die Partie kontrollieren.

Im zweiten Durchgang versuchten sich beide Mannschaft lange gegenseitig in den Schlaf zu wiegen. Obenhausen blieb einen kleinen Ticken wacher und entschied die Partie spät. Tim Hübsch vollendete einen sehenswerten Konter nach einer perfekten Flanke von Dominik Maisch mit einem cleveren Kopfball gegen die Laufrichtung des Torhüters (79.). Nur vier Minuten später tanzte Klaus Jehle im Strafraum die Erbacher Defensive aus und machte mit seinem 3:1 den Deckel auf den ersten Heimsieg des Aufsteigers.

