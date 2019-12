vor 3 Min.

Derbysieg krönt eine nur fast perfekte Hauptrunde

Devils schicken zunächst Nachbar Burgau in die Abstiegsrunde, verlieren dann aber in Kempten

Der Eishockey-Landesligist VfE Ulm/Neu-Ulm startet nun doch mit einer Niederlage in der regulären Saison in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Am Freitag gewannen die Devils zwar vor 1200 Zuschauern das Derby gegen Burgau mit 5:2 (2:1/3:0/0:1) und schickten den Nachbarn damit endgültig in die Abstiegsrunde. Am Sonntag verlor der Tabellenführer aber sein letztes Hauptrundenspiel in Kempten mit 5:6 nach Penaltyschießen (ausführlicher Bericht folgt).

Auch ohne den Tschechen Petr Ceslik und Armin Nußbaumer dominierten die Devils das Derby in den ersten beiden Dritteln nach Belieben. Sie versäumten es aber zunächst, ihre Chancen auch in Tore umzumünzen. Nach neun Minuten war es aber dann soweit, Peter Brückner profitierte beim Führungstreffer von der schönen Vorarbeit von Dominik Synek. Fünf Zeigerumdrehungen danach schafften die Gäste in Überzahl durch Boris Drozd den Ausgleich. Die Devils antworteten nur 78 Sekunden später mit dem 2:1. Einen Schlagschuss von Synek fälschte Brückner unhaltbar ab und somit ging es mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Zu Beginn des Mittelabschnitts spielten sich die entscheidenden Szenen ab. Die Devils attackierten früh, übersahen dabei aber an der blauen Linie der Burgauer Dennis Tausend, der jedoch bei seinem Alleingang am VfE-Torhüter Maximilian Güßbacher scheiterte (24.). Auf der Gegenseite legte erneut Synek für Brückner auf, der mit seinem dritten Treffer auf 3:1 stellte. Es kam sogar noch besser aus Sicht des Tabellenführers, denn Timo Schirrmacher nutzte einen Abpraller vor dem Tor zum 4:1 (32.). Als dann zwei Minuten vor Drittelende Michael Simon zum 5:1 abgestaubt hatte, war die Begegnung vorzeitig entschieden.

Im letzten Durchgang schalteten die Devils ein paar Gänge runter und Burgau kam zu einigen guten Gelegenheiten. Allerdings zogen die Gäste immer wieder gegen Güßbacher den Kürzeren. Nach einem Puckverlust von Sebastian Koberger vor dem eigenen Tor bedankte sich David Ballner und stellte den 5:2-Endstand her. (duja)

