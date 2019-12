vor 42 Min.

Derzeit lässt Ratiopharm Ulm es krachen

Der Energie und Athletik von Grant Jerrett und seinen Mannschaftskameraden hatte am vergangenen Samstag auch der MBC nichts entgegenzusetzen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen ist Ratiopharm Ulm so etwas wie die Mannschaft der Stunde.

Ratiopharm Ulm hat mit fünf Siegen aus sechs Spielen Selbstvertrauen getankt. Aber jetzt folgt ein schwieriges Gastspiel in einer Halle, in der auch Kälber verkauft werden

Von Pit Meier

Wer sich durch den Veranstaltungskalender der Arena Hohenlohe klickt, der stößt auf ein paar interessante Programmpunkte: Am 2. Januar findet dort eine Kälberauktion statt, am 17. Januar ist die Halle Schauplatz der süddeutschen Fleischringtage, am 22. Januar folgt eine Zuchtviehauktion. Noch vorher, nämlich am kommenden Sonntag um 15 Uhr, wird dort das Spiel der Basketball-Bundesliga zwischen den Crailsheimer Merlins und Ratiopharm Ulm ausgetragen. Der Ulmer Trainer Jaka Lakovic war bisher noch nie in der Halle in der Kleinstadt Ilshofen. Aber seine Assistenten und Kapitän Per Günther haben ihm ein paar Anekdoten aus dieser ländlichen Region berichtet. Lakovic ist auf alle Unwägbarkeiten vorbereitet: „Es kann zum Beispiel sein, dass sie in der Halbzeit alle Türen aufreißen und dass es zu Beginn des dritten Viertels eiskalt in der Halle ist. So etwas ist ungewöhnlich im Profisport. Aber es kommt halt vor und man muss sich damit arrangieren.“

Gegner von Ratiopharm Ulm ist Play-off-Kandidat

Die Crailsheimer Merlins kriegen das in dieser Saison ganz hervorragend hin. In der vergangenen Spielzeit schafften sie den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag mit einem überraschenden Heimsieg gegen Oldenburg, inzwischen sind sie auch dank ihres Raketenstarts mit fünf Siegen in Folge ein ernsthafter Kandidat auf die Teilnahme an den Play-offs. Mit sechs Spielern, die im Schnitt zweistellig punkten und sechs, die mindestens einen Ballgewinn pro Partie verbuchen, stellen die Merlins die drittbeste Offensive der Liga und klauen gleichzeitig die drittmeisten Bälle.

Was nichts daran ändert, dass die Ulmer mit mächtig viel Selbstvertrauen diese Landpartie antreten. Schließlich haben sie fünf ihrer sechs letzten Bundesligaspiele gewonnen, unter anderem auswärts gegen die Schwergewichte Bamberg und Oldenburg. Lakovic bestätigt: „So etwas stärkt das Selbstvertrauen und dann geht alles ein bisschen leichter.“

Der Trainer selbst war übrigens an Weihnachten mit seiner Frau und den drei Kindern bei den Schwiegereltern in Barcelona, die Spieler hatten vom Mittag des heiligen Abends bis zum frühen Nachmittag des zweiten Feiertags ebenfalls frei – ein Luxus, der nur deswegen möglich war, weil das eigentlich auf Weihnachten terminierte Spiel beim FC Bayern München vorverlegt wurde. Zurück gekommen sind die Profis in einem Zustand, den Lakovic aus seiner eigenen Zeit als aktiver Spieler kennt: „Man ist dann zunächst noch ein bisschen träge, aber das legt sich schnell.“

Das Spiel zwischen Ulm und Crailsheim hat übrigens einen stark skandinavischen Charakter: Tuomas Iisalo, der Cheftrainer der Merlins ist Finne, sein Bruder Joonas ist gleichzeitig sein Assistent und der Ulmer Co-Trainer Danny Jansson hat ebenfalls die finnische Staatsbürgerschaft. Tiefere Erkenntnisse darüber, wie die Kollegen bei Crailsheim ticken, erhofft sich Jaka Lakovic deswegen allerdings nicht: „Die Trainer der Merlins werden keine Dreier werfen. Das machen auch bei denen die Spieler.“

