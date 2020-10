vor 16 Min.

Devils-Spieler Martin Jainz zum möglichen Saisonaus der DEL: „Es wäre sehr schlimm“

Zwei Spiele haben Martin Jainz und die Devils bislang in der Bayernliga absolviert – und beide verloren. Am Freitag steht die nächste Partie an.

Plus Die DEL-Saison steht auf der Kippe. Im Interview erklärt Martin Jainz von den Devils, wie er die schwierige Situation empfindet.

Von Gideon Ötinger

Für die Devils Ulm/ Neu-Ulm läuft die Eishockey-Saison in der Bayernliga schon seit dem vergangenen Freitag, ihre Kollegen in der obersten deutschen Liga DEL müssen aber bangen. Der Liga fehlen bei der derzeit von der Politik bewilligten Hallenauslastung von 20 Prozent 60 Millionen Euro, der Saisonstart wurde immer wieder verschoben und selbst die Saison ausfallen zu lassen, steht im Raum. Martin Jainz von den Devils spricht im Interview darüber, welche Folgen das hätte und was er von Belarus als Gastgeber der WM 2021 hält.

Herr Jainz, eine Absage der kommenden DEL-Saison wirkt derzeit recht wahrscheinlich. Was hätte das für Folgen?

Martin Jainz: Es wäre sehr schlimm – auch für die traditionellen Standorte. Mit einer Hallenauslastung von 20 Prozent lässt sich jedoch kein Verein finanzieren. Die Kölner Haie etwa haben in ihrer Halle Platz für über 18000 Gäste. Bei 20 Prozent wären das 3600 Zuschauer, das ist schon ein Risiko. Das lässt sich gar nicht finanzieren.

Martin Jainz von den Devils Ulm/Neu-Ulm im Interview

Für ihre Krisenkommunikation und auch dafür, während der Saisonplanung mit vollen Hallen kalkuliert zu haben, steht die Liga in der Kritik. Welches Bild gibt sie Ihrer Meinung nach ab?

Jainz: Ich möchte mich da nicht auf eine Seite schlagen. Das ist für alle schwer zu beurteilen, denn es gibt einfach keine Planungssicherheit. Die Liga hat ja auch gegenüber den Sponsoren Verpflichtungen und steht im Kontakt mit der Politik. Die Lage ist für niemanden einfach.

Die Spieler in der DEL wissen nicht, wann und wie es weitergehen wird und müssen auf Teile ihre Gehalts verzichten. Aus Sicht eines Eishockeyspielers: Wie schwierig ist eine solche Situation?

Jainz: Wenn das alles wegbricht, ist es natürlich schwierig. Die sind alle in Kurzarbeit und haben teilweise Kinder, sie müssen also auch planen. Für junge Spieler ist das vielleicht nicht so schlimm wie für diejenigen, die mitten im Leben stehen. Eishockeyspieler sind keine Fußballer, ein Topspieler der DEL verdient vielleicht 200000 Euro im Jahr. Da reden wir aber wirklich von den Top-Topspielern der Liga.

Das deutsche Eishockey befindet sich eigentlich im Aufschwung: Die olympische Silbermedaille von 2018, Leon Draisaitl, der zum wichtigsten Spieler der nordamerikanischen Liga NHL gewählt wurde oder Deutsche, die es immer häufiger in die NHL zieht. Schadet da die aktuelle Situation?

Jainz: Ich denke nicht. Jeder, der die Materie kennt, weiß das einzuschätzen. Wir erleben in letzter Zeit eigentlich einen Boom. Die Devils haben an die 200 Nachwuchsspieler und die Sache mit Leon Draisaitl sorgt auch für Aufmerksamkeit. Denn ich weiß nicht, ob es so etwas noch mal geben wird.

Wirbel um die Eishockey-WM 2021 in Belarus

Auch um die Weltmeisterschaft in Lettland und Belarus im kommenden Jahr gibt es Wirbel. Lettland möchte sie nicht mit Belarus austragen, wenn sich an der brisanten Lage vor Ort nichts ändert. Die alte Frage: Lassen sich Politik und Sport voneinander trennen?

Jainz: Ich würde sie eigentlich gerne trennen. Das Problem ist nur, dass das gar nicht geht. So eine WM ist auch immer eine Plattform für ein Land, um sich zu präsentieren. Bei dem, was in Belarus gerade passiert, lässt sich die Sicherheit der Spieler und Trainer gar nicht gewährleisten.

Kommen wir zu den Devils. Mit zwei Niederlagen in zwei Spielen sind Sie verhalten in die Bayernliga gestartet. Woran lag es?

Jainz: Wir sind ein junges Team, dessen Spieler 800 Bayernligapartien absolviert hat – 600 davon gehen auf mein Konto. Die Jungs brauchen Zeit, um sich zu akklimatisieren. Aber sie sind lernfähig und willig. Dass es ein hartes Jahr wird, war schon von vornherein klar.

Am Freitag steht das nächste Heimspiel gegen Buchloe an. Dann wieder nur vor 200 Zuschauern.

Jainz: Da fehlt schon etwas, aber als Spieler beeinträchtigt einen das nicht, da will man einfach gewinnen. Aber diejenigen Leute, die da sind, machen schon Lärm. Da ziehe ich den Hut.

