18:15 Uhr

Devils Ulm/Neu-Ulm bestreiten am Wochenende nur ein Spiel

Ein Spiel steht für die Devils Um/Neu-Ulm noch vor dem neuerlichen Lockdown an.

Ohne Zuschauer müssen die Devils zuhause gegen den TEV Miesbach ran - danach kommt die Zwangspause. Wie es dann weitergeht ist noch offen.

Von Marc Sayle

Zwei Spiele hätte der VfE Ulm/Neu-Ulm vor dem Lockdown noch bestreiten sollen in der Eishockey-Bayernliga, das am Freitagabend in Peißenberg wurde jedoch vom Gegner abgesagt. Auf seiner Facebook-Seite begründet der TSV Peißenberg: „Aufgrund der momentanen Situation ist es für die Mannschaften, wie auch dem ganzen Staff um die Teams, die beste Lösung, die Liga zu unterbrechen.“

Nach wie vor angesetzt ist das Heimspiel der Devils gegen den Tabellenführer TEV Miesbach am Sonntag (18 Uhr). Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wird die Partie aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Geschäftsführer Patrick Meißner hofft darauf, dass möglichst viele Fans der Devils sich das Spiel gegen Miesbach im kostenpflichtigen Online-Stream anschauen. Ein großer Teil der Einnahmen geht schließlich an die Vereine.

Spiel der Devils gegen Peißenberg ist abgesagt

Wie es dann nach dem Lockdown in der Eishockey-Bayernliga weiter geht, das weiß derzeit noch niemand. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es keine Play-offs und Playdowns gibt und dafür die Runde normal zu Ende gespielt wird“, sagt Meißner. Ein reguläres Ende der Saison ist nach einer mindestens vierwöchigen Pause jedenfalls zeitlich ein Ding der Unmöglichkeit, da die Eiszeiten in den Hallen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Meißner befürchtet: „Wenn ein Verein den Betrieb der Eislaufanlage alleine stemmen muss, dann sind vier Wochen ohne Einnahmen und mit weiterhin hohen Betriebsausgaben gar nicht machbar.“

Ob die Devils wieder auf die zuletzt verletzten Spieler Lukas Brückner (Rücken) und Michael Simon (Leiste) zurückgreifen können, ist noch offen. Auf jeden Fall nicht dabei sein werden Peter Brückner (Rippenbruch) und Martin Jainz, der am Montag am Schleimbeutel operiert wurde und noch zwei Wochen pausieren muss.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen