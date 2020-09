vor 33 Min.

Devils Ulm/Neu-Ulm spielen wieder vor Heimpublikum

Plus 200 Zuschauer dürfen in die Eishalle, wenn der VfE Ulm/Neu-Ulm den EV Füssen empfängt. Das Team denkt noch über personelle Verstärkung nach.

Von Marc Sayle

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm kommt in Schwung und das ist auch nötig, da die neue Saison jetzt doch offiziell am 2. Oktober beginnt. Nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung im ersten Vorbereitungsspiel beim Regionalligisten in Stuttgart schlugen die Devils am Sonntag den CfR Pforzheim (ebenfalls Regionalliga) auswärts mit 9:0 (4:0/2:0/3:0). Die Tore der überzeugenden Vorstellung erzielten Peter Brückner (fünf), Martin Jainz (zwei), Lukas Traub und Michael Simon (je eines).

„Ums Ergebnis geht es mir nicht“ betonte Ulms Trainer Robert Linke jedoch. Für ihn sind die Abläufe wesentlich wichtiger. „In der Spielanlage mit Scheibe nach vorne war es wesentlich besser“, bilanzierte er. Verbesserungspotenzial hingegen gibt es noch in der Defensive – auch wenn die Null stand. Die wird aber mit Sicherheit gegen den nächsten Gegner, den EV Füssen, eine der Topmannschaft in der Oberliga, nicht mehr stehen. Am Freitag treten die Devils auswärts an (19.30 Uhr) und am Sonntag kommt das Topteam zum ersten Vorbereitungsspiel in die heimische Eissporthalle (18 Uhr).

„Ich hoffe, dass wir uns dann gut aus der Affäre ziehen“, sagt Linke. Neben Timo Schirrmacher (Knieverletzung) und Nicklas Dschida (Knöchel-OP) die länger fehlen wird voraussichtlich auch Jonathan Schalk (Schulter) fürs Wochenende ausfallen. Ob es dann bis zum Ende des Transferfensters am 15. Oktober noch Verstärkungen gibt wird sich zeigen. „Wir haben im Budget noch zwei Spieler drin“, betont Linke. Diese müssten aber nicht auf Biegen und Brechen zum Saisonstart geholt werden. Gut möglich, dass dann erst im Dezember weitere Verstärkung kommt.

Das Heimspiel gegen Füssen am Wochenende werden jedoch nur 200 Zuschauer live im Neu-Ulmer Eisstadion verfolgen dürfen. Etwa 60 Plätze sind für Sponsoren gedacht, somit bleiben noch 140 für die Fans. Die Frage, wer Tickets bekommt, ist aber keine einfache. „Aktuell wissen wir noch nicht, wie wir es machen“, sagte der Geschäftsführer Patrick Meißner am Dienstag. Auch Trainer Linke findet es schade, das aktuell nur so wenige Zuschauer zugelassen werden: „Wir hätten es uns gewünscht, dass wir vor großer Kulisse spielen dürfen. Die Fans hätten es verdient.“ Die finanziellen Einbußen durch weniger Zuschauer beschreibt Patrick Meißner aber noch als im Rahmen: „Zum Glück haben wir nur mit einem Zuschauerschnitt von 400 kalkuliert.“ Zumal auch die komplette Mannschaft mit 15 Prozent Gehaltseinbußen ihren Teil dazu beiträgt, dass die Runde noch mit einer schwarzen Null zu Ende gespielt werden kann.

