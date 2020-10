vor 3 Min.

Devils Ulm/Neu-Ulm verpatzten Saisonstart in der Bayernliga

Plus Die Devils sind im Auftaktspiel der Bayernliga viel zu harmlos und kassieren zu viele Strafen. Ein Geburtskind ist enttäuscht.

Von Marc Sayle

Kein schönes Geburtstagsgeschenk für Trainer Robert Linke: Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat am Freitagabend zu Hause den Einstand in die Eishockey-Bayernliga gegen den ESC Geretsried nach einem uninspirierten Auftritt mit 1:5 (1:4/0:0/0:1) verloren. Damit verpassten es die Spieler, ihrem Trainer, der 36 Jahre alt wurde, ein passendes Geschenk zu machen.

Vor allem im ersten Drittel ließen die Ulmer fast alles vermissen: Sie spielten Fehlpässe ohne Ende, hatten zu wenig Biss und spielten zu körperlos in der Defensive. Die Gäste waren meist einen Schritt schneller am Puck und mit ihren Kontern brandgefährlich. Bereits nach 22 Sekunden mit dem ersten Angriff der Gäste klingelte es im Gehäuse hinter Devils-Schlussmann Maximilian Güßbacher. Ulms Tscheche Dominik Synek gelang zwar 110 Sekunden später mit einer Einzelleistung der schnelle Ausgleich. Aber die Hoffnung der 200 Zuschauer in der Eissporthalle, dass es jetzt so richtig auf Ulmer Seite losgeht, erfüllte sich nicht. In doppelter Überzahl erzielten die Riverrats innerhalb von 45 Sekunden das zweite (4.) und dritte Tor (5.) – nach unnötigen Strafen aufseiten der Ulmer und obendrein jeweils weiteren zwei Minuten wegen Reklamierens gegen den Kapitän Martin Jainz (3.) und Lukas Brückner (4.), die allerdings auch etwas kleinlich von den Unparteiischen geahndet wurden. Als dann noch die Unparteiischen einen fairen Zweikampf von Peter Brückner als letzter Mann mit einem Penalty ahndeten war der Abend schon vorentschieden (15.). Güßbacher konnte im 1:1 nichts ausrichten und es Stand 1:4.

Eishockey-Bayernliga: Devils verlieren gegen den ESC Geretsried

Das Mitwirken von Lukas Brückner war die einzige positive Nachricht an diesem Abend, denn der Spielerpass des Bruders von Peter traf rechtzeitig vor der Partie ein und so konnte der Neuzugang im ersten Pflichtspiel eingesetzt werden. Auch Jonathan Schalk war wieder mit von der Partie – damit entspannte sich die Personalsituation etwas. Die größten Chancen zum Anschlusstreffer vergab Lukas Brückner – er scheiterte mit seinen Versuchen am Gästekeeper (19., 20.). Im Anschluss hatten die Devils dann noch ordentlich Glück, als sie eine weitere Überzahl ihrerseits nicht nutzten und per Konter den nächsten Gegentreffer kassierten. Dieser fiel jedoch knapp nach der Pausensirene und wurde somit zurecht nicht anerkannt.

Wer gedacht hatte, es würde nach der Pause besser, der sah sich getäuscht. Zu fahrig agierten die Ulmer, denen es selten gelang, sich mannschaftlich spielerisch gefährlich in Szene zu setzen. Zumeist waren es Einzelaktionen, die für Gefahr sorgten, aber vom guten Geretsrieder Torhüter zunichtegemacht wurden. Auf der anderen Seite konnten sich die Ulmer zumindest defensiv etwas stabilisieren, so überstanden sie eine doppelte Unterzahl unbeschadet (34.), was aber auch der fehlenden letzten Konsequenz der Riverrats geschuldet war. Als dann die Donaustädter zu Beginn des letzten Abschnittes über eine Minute lang eine 5:3-Überzahl nicht zum Anschlusstreffer nutzen konnten und lediglich einen Schuss aufs Tor zustande brachten, war es endgültig gelaufen. Die Gäste zeigten dann den Ulmern erneut, wie man erfolgreich in Überzahl spielt und stellten den Endstand her (45.).

Ulms Trainer Robert Linke war nach der Partie an seinem Geburtstag bedient: „Wir haben den Faden von Anfang an überhaupt nicht gefunden. Die Passqualität war schlecht und keiner hat Verantwortung übernommen. Dazu haben wir noch dumme Strafen kassiert und haben nicht daraus gelernt. Geretsried hat uns heute gezeigt, wie man Eishockey spielen muss, um zu bestehen.“

