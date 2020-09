vor 3 Min.

Devils sind gewappnet für den Saisonstart in der Bayernliga

Plus Im letzten Testspiel vor dem Ligastart gewinnt der VfE gegen den EV Füssen. Erstmals waren wieder Zuschauer in der Halle.

Von Marc Sayle

Erstmals seit einigen Monaten durften am Sonntag wieder Besucher in die Eishalle des Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm kommen – und sie wurden nicht enttäuscht. Die Devils gewannen ihr letztes Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart am kommenden Freitag (20 Uhr) gegen den ESC Geretsried. Gegner am Sonntag war der klassenhöhere Oberligist EV Füssen. Mit 6:4 (3:0/1:0/2:4) gewannen die Devils. Einziger Wermutstropfen der guten Ulmer Vorstellung vor 200 Zuschauern war eine Spieldauerstrafe gegen Petr Ceslik für einen gewöhnlichen Check (57.). Somit fehlt der Tscheche auch in der ersten Bayernliga-Partie.

In dieser Phase der Partie drehten die Gäste durch drei Tore (zwei davon in Überzahl) in drei Minuten (55., 56., 57.) beim Stand von 5:1 fast das Spiel. Ulms glänzend aufgelegter Gastspieler Lukas Brückner, 27-jähriger Bruder von Peter Brückner, der die vergangenen zwei Jahre aufgrund einer Verletzung nicht mehr gespielt hat, davor aber in der Oberliga aktiv war, entschied mit seinem Konter die Begegnung. Ulms Trainer Robert Linke meinte hierzu nach der Partie: „Wir würden ihn natürlich sehr gerne bei uns behalten. Man hat, glaube ich, gesehen, dass er uns weiterhelfen kann. Die Entscheidung liegt nur bei ihm.“ Der Kaufbeurer konnte nur noch mit einem Foul auf seinem Weg in Richtung leeres Tor der Füssener gestoppt werden. Die Unparteiischen entschieden auf technisches Tor, obwohl der Puck nicht annähernd in Tornähe war, und besiegelten somit den Endstand zum 6:4 (58.).

Devils Ulm/Neu-Ulm besiegen Füssen im Testspiel

Zuvor hatten sich die Ulmer von ihrer Schokoladenseite gezeigt, denn durch einen Doppelschlag von Dominik Synek jeweils in doppelter Überzahl führten die Gastgeber früh (5., 7.) mit 2:0. Florian Döhring legte noch im selben Drittel (16.) einen Treffer nach. Im Mittelabschnitt zog die Oberligatruppe ordentlich das Tempo an und hatte auch vermehrt Torchancen, scheiterte aber immer wieder am überragenden Martin Niemz im Ulmer Gehäuse. Statt des Anschlusstreffers fiel dann durch Ceslik das 4:0 (31.) und auch die Gastgeber hatten weitere Großchancen, um zu erhöhen. Nach 44 Minuten überwanden dann die Allgäuer das erste Mal den Devils-Rückhalt. Nur drei Minuten später antwortete Synek mit seinem dritten Streich an diesem Abend zum 5:1. Und dann wurde es in der von Strafzeiten auf beiden Seiten geprägten Partie – zwei Füssener mussten vorzeitig zum Duschen gehen – nochmals richtig brenzlig durch die drei schnellen Tore der Füssener, doch die Führung der Devils hielt.

Den ersten Test gegen Füssen am Freitag verloren die Ulmer mit 1:3 (1:0/0:1/0:2). Das Tor des Tages auf Ulmer Seite erzielte der Neuzugang Lukas Traub im ersten Drittel.

