27.07.2018

Die Aufgabe könnte nicht schwerer sein Lokalsport

Aber Ulmer freuen sich auf Waldhof

Das erste Spiel auswärts im Carl-Benz-Stadion vor wahrscheinlich 5000 bis 8000 Zuschauern, von denen die allermeisten den Gegner anfeuern. Der heißt Waldhof Mannheim, er ist zuletzt dreimal in Folge in der Aufstiegsrelegation gescheitert und will es jetzt endlich packen – die Auftaktaufgabe des SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest am Samstag (14 Uhr) könnte gar nicht anspruchsvoller sein. Fracksausen bei den Spatzen? Von wegen. Der Defensivspezialist Johannes Reichert versichert: „Jeder einzelne von uns freut sich auf genau diese Spiele. Wir sind alle heiß.“ Er ist sich da völlig einig mit seinem Trainer Holger Bachthaler. Der stellt fest: „Es gibt doch nichts Schöneres, als nach sechs Wochen der Vorbereitung gegen Waldhof Mannheim zu spielen.“ Die Chancen der Ulmer? Bachthaler sagt: „Alle Mannschaften spielen in derselben Liga. Man kann auch die Großen schlagen.“

Die Ulmer nehmen die Saison mit einem derzeit noch sehr breiten Kader in Angriff. Zum Aufgebot gehören 25 Feldspieler und drei Torhüter und der Trainer schließt selbst nicht aus, dass der eine oder andere seiner Schützlinge sich aus Unzufriedenheit mit seiner sportlichen Situation irgendwann aus freien Stücken verabschiedet. Ausfälle immerhin sollten gut kompensiert werden können. In Mannheim fehlen werden wegen muskulärer Probleme David Braig und Vinko Sapina, obwohl der gestern trainiert hat. Nicolas Jann laboriert an einer Entzündung im Knie. (pim)

