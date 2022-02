Die Bälle liegen für (fast) alle bereit

Corona Pünktlich zum Ende der Winterpause Lockerungen für Fußballer und andere Sportler.

Neu-Ulm Die Entschärfung der bayerischen Corona-Regeln auch im Sport kommt vor allem für die Amateurfußballer im Landkreis Neu-Ulm zur genau richtigen Zeit. Ihre Vereine sind schließlich im württembergischen Fußball-Verband (WFV) organisiert, die Winterpause endet deswegen für sie früher als in vielen Ligen im Freistaat, aber natürlich gelten auch für sie die Regeln der bayerischen Politik.

Die Staatsregierung hat nach einer Kabinettssitzung am Dienstag bekannt gegeben: Bereits von Donnerstag an gilt für alle Spieler und Spielerinnen, Schiedsrichter und Trainer 3G (Geimpft, Genesen, Getestet) statt der 2G-Regelung. Für Zuschauer gilt bei einer zugelassenen Auslastung von 50 Prozent des Sportgeländes 2G statt 2G plus. Für minderjährige Schüler und Schülerinnen, die regelmäßig in der Schule getestet werden, fallen sogar alle Zugangsbeschränkungen.

Der bayerische Fußball und die bayerische Politik vertragen sich offensichtlich wieder prima, nachdem es im Verlauf der Pandemie auch immer wieder erhebliche Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte. „Es hat sich trotz verständlicher Ungeduld vielerorts einmal mehr bewährt, die Gespräche über weitreichende Lockerungen für unsere Fußballerinnen und Fußballer auf Arbeitsebene und ganz bewusst auch abseits der Öffentlichkeit mit den zuständigen Ministerien bis hin zum Ministerpräsidenten zu führen“, sagte Rainer Koch, der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV): „So kommen gute Ergebnisse wie diese jetzt im Miteinander zustande.“

Die Vereine der württembergischen Landesliga melden sich bereits am kommenden Wochenende aus der Winterpause zurück, die beiden bayerischen Vertreter TSV Neu-Ulm und TSV Buch sind allerdings dann auswärts beschäftigt. In der Bezirksliga geht es eine Woche danach weiter, in den Kreisligen noch ein bisschen später.

Die Lockerungen gelten nicht nur für den Fußball und sie werden nicht nur dort begrüßt. Für Breiten- und Freizeitsportler sowie für ihre Übungsleiter gilt künftig 3G statt wie bisher 2G plus. „Vor dem einsetzenden Frühling sind diese weiteren Lockerungsschritte genau das richtige Signal an unsere Sportlerinnen und Sportler“, sagt die Vorsitzende der Geschäftsführung des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), Susanne Burger: „Ein Signal, das dazu führen wird, dass die Sportlerinnen und Sportler wieder mehr aktiv in ihren Vereinen Sport treiben werden. Denn eines zeigt die Pandemie ganz deutlich: Im Verein ist Sport am schönsten und gemeinsam macht der Sport am meisten Spaß.“

Die maximal zulässige Zuschauerzahl im Freistaat wurde von 15.000 auf 25.000 erhöht, aber das ist für keine der Mannschaften im Landkreis Neu-Ulm von unmittelbarer Bedeutung. Die Kapazitätsgrenze von 50 Prozent gilt schließlich weiterhin. Zu den Heimspielen von Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga dürfen also höchstens 3000 Besucherinnen und Besucher kommen. (bfv/pim)