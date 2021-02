vor 21 Min.

Die Devils Ulm/Neu-Ulm verlängern mit Trainer Robert Linke

Plus Sportlich läuft zwar gerade nichts bei den Devils Ulm/Neu-Ulm, hinter den Kulissen wird aber fleißig gearbeitet.

Von Marc Sayle

Neu-Ulm Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat den auslaufenden Vertrag mit Trainer Robert Linke um zwei Jahre verlängert und damit die wichtigste Personalie geklärt.

Linke selbst sagte dazu: „In dieser besonderen Spielzeit hatte ich genügend Zeit, mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. Trotz der relativ kurzen Saison gab es viele Erkenntnisse für mich und ich freue mich, dass die Vorstandschaft mir das Vertrauen schenkt, die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen. Ich möchte die Strukturen und den sportlichen Bereich weiter verbessern.“ Jetzt kann es mit weiteren Vertragsverlängerungen von Spielern relativ schnell gehen. Erste Vorgespräche haben schon stattgefunden.

Trainer Robert Linke bleibt noch mindestens zwei Jahre bei den Devils

Die Devils mussten aufgrund des Corona-Lockdowns am 10. November den Spielbetrieb einstellen und konnten danach nicht mehr aufs Eis. Das wurde am 10. Januar abgetaut, zuvor hatten bereits einige andere der 15 Bayernligisten diesen Schritt vollzogen. Die Saison wurde abgebrochen und es gibt weder Auf- noch Absteiger. Lediglich sieben Partien konnten die Donaustädter in der für sie neuen Liga bestreiten. Mit zwei Siegen, sechs Punkten und einem Torverhältnis von 23:28 landeten sie auf Platz 13. „Schade, dass wir uns nicht mehr beweisen konnten“, sagt der Geschäftsführer Patrick Meißner, der aber auch einen positiven Aspekt erwähnt: „Die Sponsoren haben uns die Stange gehalten, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.“

