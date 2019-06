vor 23 Min.

Die EM-Norm wackelt

Bestzeit von Svenja Pfetsch

Die Nachwuchs-Leichtathletin Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen sprintete beim internationalen Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen zu einer Bestzeit sowie einem neuen Vereinsrekord.

Als U20-Athletin belegte sie im Vorlauf der Frauen-Konkurrenz über 100 Meter mit einer persönlichen Bestleistung und einem Vereinsrekord von 11,82 Sekunden den fünften Platz. In der Gesamtwertung wurde sie damit Zehnte und verpasste das Finale der besten Sieben nur um acht Hundertstel. Mit dieser Zeit ist Pfetsch auch ganz nah an die U20-EM-Norm gelaufen, die bei 11,80 Sekunden liegt. Knapp zweieinhalb Stunden später ging sie mit der U20-Staffel des deutschen Verbands über viermal 100 Meter an den Start. Mit ihr als Startläuferin, Beauty Somuah (ASV Köln), Chiara Schimpf (Dresdner SC), Skadi Schier (LC Cottbus) wurde dieses Quartett mit 45,24 Sekunden Zweiter. Nur die Auswahl vom Olympiastützpunkt Rheinland/Pfalz/Saarland war mit 45,16 Sekunden etwas schneller.

Am kommenden Wochenende startet Pfetsch bei den Deutschen U23-Meisterschaften in Wetzlar über 100 und 200 Meter. (az)

Themen Folgen