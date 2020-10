vor 18 Min.

Die Finger der Kletterer haben beim Wettkampf in Illertissen festen Halt

Plus Manche Kletterer mögen niedrige Temperaturen, andere hätten es gerne wärmer. Beim Wettkampf in Illertissen kamen sie alle sehr gut zurecht

Von Roland Furthmair

Kühl war es, Temperaturen im einstelligen Bereich. Es gibt Kletterer, die fühlen sich wohl bei diesen Bedingungen und es gibt andere, die hätten es lieber ein bisschen wärmer. Auch bei der süddeutschen Meisterschaft in der Disziplin Lead in Illertissen schieden sich an dieser Frage die Geister. So sagte Martin Tekles: „Man hat nur wenig Gefühl in den Fingern, da wäre es in einer Halle schon angenehmer.“ Letztlich kam der 28-jährige Psychologe aus dem Landkreis Traunstein aber damit prima klar. Tekles sicherte sich den Gesamtsieg, was auch an den seiner Einschätzung nach hervorragenden Bedingungen in Illertissen lag: „Der Turm und das gesamte Drumherum hier sind echt super schön. Da macht es richtig Spaß, sich ins Zeug zu legen.“ Derzeit beschäftigt sich der Oberbayer als Routenschrauber fünf Tage lang in der Woche auch hauptberuflich mit dem Klettersport, der Sieg in Illertissen ist für ihn ein großer Schritt zurück in die deutsche Nationalmannschaft, mit der er vor drei Jahren schon bei einem Weltcup in China gestartet ist.

Gar keine Probleme mit den niedrigen Temperaturen hatte Roxana Wienand vom DAV Aschaffenburg. Die 20-Jährige mag diese Bedingungen sogar: „Dann schwitze ich wenigstens nicht an den Fingern und kann an den Griffen nicht abrutschen.“ Auch für Wienand lief es entsprechend gut, sie wurde wie bei der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr Zweite. Auch für die junge Frau aus Unterfranken gehören die Weltcup-Wettbewerbe zu den Höhepunkten in ihrem Sport – etwa der unlängst im französischen Briancon, in Österreich oder in der Schweiz.

Viel Lob für die Organisatoren des Wettkampfs in Illertissen

Insgesamt gab es von den 21 weiblichen und 36 männlichen Teilnehmern viel Lob für den ausrichtenden DAV Illertissen, der ein gut funktionierendes Hygienekonzept erarbeitet hatte. Die etwa 200 mit Masken ausgestatteten Zuschauer beim Finale hatten deswegen viel Freude an dieser leicht verständlichen Disziplin. Beim Lead gilt: möglichst schnell möglichst weit kommen. Die beiden Routenbauer Jochen Perschmann und Christoph Gabrysch hatten dafür vorab drei Tage lang an unterschiedlich schweren Routen bis zum neunten (Frauen) und zehnten (Männer) Schwierigkeitsgrad geschraubt.

Ergebnisse Männer: 1. Martin Tekles (Achental), 2. Moritz Welt (Erlangen), 3. Tim Würthner (Würzburg), ... 7. Anselm Oberdorfer (Ulm).

Ergebnisse Frauen: 1. Martina Demmel (Peißenberg), 2. Roxana Wienand (Aschaffenburg), 3. Romy Fuchs (München-Oberland).

