vor 50 Min.

Die Hoffnung lebt bei der Academy

Play-off-Teilnahme weiter möglich. Elche machen Platz eins im Süden klar

Mit einem wichtigen 73:72-Erfolg über den direkten Konkurrenten FC Bayern Basketball II hat sich die Ulmer Orange-Academy am Samstagabend im Kampf um die Teilnahme an den Play-offs in der Pro B zurückgemeldet. Trainer Anton Gavel sagte: „Die Jungs haben gut gekämpft, besonders in der zweiten Halbzeit, in der sie nur 32 Punkte zugelassen haben.“

Zum Ende des dritten Viertels führte die Academy noch mit neun Punkten (59:50). Doch die Bayern kämpften sich in der Folge wieder heran und erzwangen nach 37 Minuten den Ausgleich (65:65). In der entscheidenden Phase übernahm dann bei den Ulmern Joe Rosga das Kommando: „Er hat sich super schnell akklimatisiert und übernimmt schon eine Rolle als Anführer“, lobte Gavel den Amerikaner. Erst netzte der Neuzugang einen Dreier ein und vollendete im Anschluss einen Ulmer Schnellangriff, sodass die Academy wieder mit sechs Punkten führte (73:67). Ganz am Schluss hatten die Gastgeber allerdings auch ein bisschen Glück. 36 Sekunden vor Spielende traf Jason George für die Bayern nur einen von zwei Freiwürfen und vergab damit den möglichen 73:73-Ausgleich, mit einem anschließenden Ballverlust von Nat Diallo wusste München auch nichts anzufangen.

Beste Ulmer Werfer: Mittmann (17), Philipps (12), Ensminger (10), Rosga (10).

Die Elchinger Scanplus-Baskets haben sich mit einem 83:77-Sieg in Hanau Platz eins im Süden und damit die perfekte Ausgangsposition für die Play-offs gesichert. Anders als in den vergangenen Wochen konnten die Elche diesmal in der zweiten Halbzeit eine Schippe drauf legen. Zur großen Pause hieß es noch 40:39 für Hanau, nach drei Minuten im dritten Viertel wurde der Elchinger Trainer Igor Perovic mit einem disqualifizierenden Foul aus der Halle geschickt. Sein Assistent Dino Erceg übernahm und durch die Mannschaft ging ein Ruck. Darian Cardenas machte mit einem Dreier zur 79:70-Führung zwei Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. Mann des Abends war bei den Elchen Center Kristian Kuhn mit 20 Punkten bei nur einem Fehlwurf aus dem Feld und acht Rebounds. Lamar Mallory gelang mit jeweils zehn Zählern und Rebounds ein Double-Double. (az/pim)

Beste Elchinger Werfer: Kuhn (20), Cardenas (16), Mallory (10).

Themen folgen