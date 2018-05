Die Raute für immer im Herzen

00:05 Uhr

Immer erste Liga – In diesem Punkt wurden die HSV-Fans im Volksparkstadion am Samstag eines Besseren belehrt. Der Bundesliga-Dino steigt ab.

Michael Huber und seine Freunde vom Ulmer Fanclub haben den Abstieg des Bundesliga-Dinos miterlebt. Warum sie ihrem Verein trotzdem weiter die Treue halten

Sie sind Vorstandsmitglied des offiziellen HSV-Fanclubs Ulm. Eine böse Frage zum Einstieg: Haben Sie denn schon Sandhausen in Ihrem Navi eingegeben, Herr Huber?

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich muss tatsächlich erst einmal schauen, wo genau Sandhausen ist. Aber nach Heidenheim finde ich sicher und für uns ist es ja erfreulich, dass dieser Verein in der zweiten Liga geblieben ist. Ich freue mich auch auf die Derbys gegen Sankt Pauli. Aber ansonsten hat man als HSV-Fan momentan natürlich keinen Grund zur Freude.

Haben Sie das letzte Saisonspiel gegen Gladbach im Stadion gesehen?

Natürlich waren wir im Volksparkstadion. Wir haben die letzten zehn Saisonspiele unseres HSV alle besucht. Die Mannschaft hat im Abstiegskampf noch einmal richtig Gas gegeben. Da war es für uns Fans Ehrensache, dass wir das auch tun.

Die Fahrten gehen aber ganz gut ins Geld, oder?

Es ist in der Tat kein billiges Hobby, HSV-Fan zu sein, wenn man wie ich in Nersingen lebt. Ich fahre ja nirgendwo hin so weit wie zu einem Heimspiel meines Vereins. In dieser Saison habe ich locker 5000 Euro für den HSV ausgegeben, allein am vergangenen Wochenende war es sicher ein Tausender. Meine Frau ist ganz froh, dass die Saison jetzt vorbei ist, denn natürlich wäre ich auch bei beiden Relegationsspielen vor Ort gewesen. Also eine Fahrt nach Kiel und noch eine nach Hamburg.

Haben Sie irgendwann mal darüber nachgedacht, den Verein zu wechseln? Als Fan beispielsweise des VfB Stuttgart oder von Bayern München lebt es sich doch bequemer und sparsamer.

Nicht mal ansatzweise. Eric Cantona hat mal sinngemäß gesagt: Du kannst die Frau wechseln, die politische Einstellung oder die Religion. Aber niemals den Lieblingsverein. Er hat recht. Auch die Hamburger Raute trägt man sein Leben lang im Herzen.

Wie wird man überhaupt als Schwabe zum HSV-Fan?

Ich bin es Anfang der 80er- Jahre geworden, in der großen Zeit dieses Vereins. Als Hamburg in Athen gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten der Prägung. Mein Klubkamerad Dirk war immer Fan von Franz Beckenbauer. Als der Kaiser von Cosmos New York zum HSV wechselte, ist der Dirk praktisch mitgewechselt.

Wie lange haben Sie am Samstag noch auf den Klassenerhalt gehofft und wie war die Stimmung in Hamburg?

Wir wussten immer, wie es in Wolfsburg steht und es war frühzeitig klar, dass es für den HSV nicht reichen wird. Die Stimmung im Volksparkstadion war aber gigantisch, wenn man mal von der Randale absieht, die ein paar Idioten am Schluss gemacht haben. Ansonsten wurde applaudiert und gesungen. Später haben in der Stadt erwachsene Menschen Tränen vergossen. So etwas habe ich noch nie erlebt.

Die berühmte Uhr im Volksparkstadion ist jedenfalls nach mehr als 50 Jahren abgelaufen, der Bundesliga-Dino steigt ab. Welche Fehler wurden aus Ihrer Sicht in dieser Saison gemacht?

Nach der Trennung von Markus Gisdol hätte man sofort Christian Titz zum Cheftrainer machen sollen, statt Bernd Hollerbach zu holen. Dann wäre der HSV nicht abgestiegen.

Was hat Titz denn besser gemacht als seine Vorgänger?

Er hat konsequent die jungen Leute gefördert und ihnen Vertrauen gegeben, er hat mutig nach vorne spielen lassen. Ansonsten war unter ihm beispielsweise auch Lewis Holtby wieder richtig gut.

Schafft Titz den direkten Wiederaufstieg?

Ich hoffe es sehr. Aber es gibt viele andere Vereine in der zweiten Liga, die auch unbedingt nach oben wollen. Und man muss erst mal abwarten, wer von den gestandenen Spielern in Hamburg bleibt. Nur mit jungen Leuten wird es nicht gehen. Es muss mit dem Wiederaufstieg im ersten Jahr klappen, sonst wird es schwer. Es sind Beispiele wie 1860 München oder der FC Kaiserslautern, die uns HSV-Fans Angst machen. Interview: Pit Meier

