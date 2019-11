vor 20 Min.

Die Sorgenfalten beim FV Illertissen werden tiefer

Personell wird die Lage beim FV Illertissen immer prekärer. Das Team von Trainer Marco Küntzel muss gegen Buchbach ran – schon zum 16. Mal.

Von Hermann Schiller

Bei einem alten Rivalen, dem TSV Buchbach, muss der Regionalligist FVIllertissen am Freitag (19 Uhr) zum zweiten Rückrundenspiel der laufenden Saison antreten.

Sage und schreibe 15 Mal sind die beiden Mannschaften in der Regionalliga Bayern schon aufeinander getroffen, erstmals im August 2012. Die Gesamtbilanz sieht dabei für die Illertisser nicht ganz so gut aus, denn sechsmal gingen die Oberbayern aus der 3000-Seelen-Gemeinde als Sieger vom Platz. Genauso oft teilten sich die Teams die Punkte und nur dreimal konnte der FVI drei Zähler für sich verbuchen – unter anderem in der vergangenen Saison, als ihm in Buchbach ein 1:0-Sieg gelang. „Hätte nichts dagegen, wenn wir das wiederholen könnten“, hofft Illertissens Trainer Marco Küntzel. „Das wird aber, wie immer, nicht einfach. Ich habe unseren Gegner vergangene Woche in Augsburg beobachtet und gesehen, dass sie brutal effektiv sind und nie von ihrem System abrücken.“

Regionalliga Bayern: FV Illertissen trifft auf den TSV Buchbach

Die Mannschaft agiere sehr diszipliniert und lauere immer wieder auf Konterchancen, hat Küntzel zudem festgestellt. Sie sei sehr kampfstark und körperlich präsent – Eigenschaften, die auf dem zu erwartenden tiefen, holprigen Boden lebenswichtig seien. „Mit Schönspielerei ist da nichts zu holen“, stellt Künzel abschließend fest. Er hat vor diesem Spiel einige Sorgenfalten auf der Stirn, denn die Personalsituation ist sehr angespannt. Antonio Pangallo fällt wegen seines Muskelfaserrisses definitiv aus, ebenso Stanislaw Herzel, der nach seiner Roten Karte in Memmingen für zwei Spiele gesperrt wurde.

Hinter dem Einsatz von Benedikt Krug steht noch ein deutliches Fragezeichen, die Langzeitpatienten Philipp Strobel, Phillip Schmid, Sandro Caravetta und Stefan Baric sind ohnehin noch kein Thema. Trotzdem lassen die Illertisser keinerlei Zweifel an ihrer Zielsetzung. Und die lautet, beim TSV Buchbach zu punkten.

