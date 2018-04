Die Spatzen schießen sich ins Finale

26.04.2018

Dazu reicht ein knapper Sieg beim SGV Freiberg

Von Stefan Kümmritz

Der SSV Ulm 1846 Fußball steht im Endspiel um den WFV-Pokal. Gestern Abend gewann er das Halbfinalspiel beim SGV Freiberg knapp, aber verdient mit 2:1. Im Finale trifft er allerdings nicht wie erwartet auf Drittligist SG Sonnenhof Großaspach. Denn dieser unterlag gestern zeitgleich mit den Freibergern völlig überraschend bei Verbandsligist TSV Ilshofen mit 0:2.

Der gastgebende Oberligist SGV Freiberg begann recht forsch. Während die Spatzen sich erst noch sammelten, startete Freiberg die ersten Angriffe, allerdings ohne sonderliche Durchschlagskraft. So wurde SSV-Keeper Kevin Birk, der anstelle von Holger Betz zwischen den Pfosten stand, nicht ernsthaft geprüft. Etwas überraschend gingen die Ulmer in der 15. Minute in Führung. Thomas Rathgeber gab den Ball im gegnerischen Strafraum an David Braig weiter, der ließ Torhüter Thomas Bromma stehen und schob den Ball zum 1:0 für sein Team ins Netz. Allmählich fanden die Spatzen dann in die Partie. Sie wurden offensiver und Thomas Rathgeber hatte die große Chance zum 2:0, nachdem er ein Zuspiel von Florian Krebs aufgenommen hatte. Doch er scheiterte am Freiberger Torwart (38.). Mit einer etwas glücklichen, aber nicht unverdienten 1:0-Führung entschwanden die SSV-Kicker schließlich in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Ulmer konzentrierter und zielstrebiger ans Werk. Sie hatten nun die Freiberger gut im Griff und diese kamen weiterhin zu keinen wirklich gefährlichen Aktionen. Auf der anderen Seite hätte Ardian Morina für die Vorentscheidung sorgen können, doch alleine vor Thomas Bromma brachte er es nicht fertig, diesen zu überwinden. So blieb es bei dem knappen Ulmer Vorsprung. Besser als Morina machte es dann David Braig. Ihm gelang in der 73. Minute das 2:0 und die Ulmer hatten allmählich das Pokalfinale vor Augen. Eng wurde es noch einmal, als Maximilian Wojcik auf 1:2 verkürzte (87.), doch die Spatzen brachten den Sieg letztlich noch sicher nach Hause.

SSV Ulm 1846 Fußball: Birk –Schmidts, Krebs, Schindele, Kammerbauer – Reichert, Campagna, Sauter (85. Bagceci) – Morina (78. Graciotti), Rathgeber (90.+1 Celiktas) – Braig (90.+3 Bradara).

