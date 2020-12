vor 10 Min.

Die Winterpause, die keine war

Ulm trainiert bereits wieder, denn vor allem das nächste Spiel ist enorm wichtig

Diese Winterpause war nicht etwa kurz, sie hat vielmehr gar nicht stattgefunden: Vor gerade mal etwas mehr als einer Woche hat die Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Schalke 04 gespielt und sich in der Veltins-Arena trotz der 1:3-Niederlage prima verkauft. Am Montag hat Trainer Holger Bachthaler dann seine Schützlinge bereits wieder zu einer ersten Übungseinheit gebeten.

Es geht schließlich in dieser Mammutsaison postwendend weiter, um das Riesenprogramm in der Regionalliga Südwest mit ihren 22 Mannschaften über die Bühne zu kriegen. Die nächsten Ulmer Pflichtaufgaben wurden inzwischen genau terminiert: 9. Januar (14 Uhr) Ulm gegen SC Freiburg II, 16. Januar (14 Uhr) FK Pirmasens gegen Ulm, 19. Januar (19 Uhr) Ulm gegen FC Gießen, 24. Januar (14 Uhr) VfB Stuttgart II gegen Ulm. Vor allem im ersten Spiel des neuen Jahres gegen Freiburg steckt Brisanz.

Die Bundesliga-Reserve aus dem Breisgau führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf die Ulmer an und sie hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen. Aber durch die 0:1-Heimniederlage gegen Alzenau hat Freiburg unfreiwillig für noch mehr Spannung gesorgt. (pim)

