vor 59 Min.

Die große Leere

Der Trainer spürt es: Spieler haben Sehnsucht nach Fußball

Beim FV Illertissen arbeitet man trotz des aktuellen Lockdowns intensiv an der Zukunft. Sportchef Karl Heinz Bachthaler bringt auf den Punkt, was sicher viele seiner Kollegen in der bayrischen Fußball-Regionalliga denken: „Wir hatten gehofft, dass wir Mitte Januar wieder trainieren dürfen.“ Er macht keinen Hehl aus seinem Unverständnis über manche Entscheidung der Verbandsoberen. Nicht zuletzt, weil im nahen Ulm schon längst sogar wieder um Punkte in der Staffel Südwest gekickt wird: „Wir haben Talente, die monatelang nicht trainieren und spielen dürfen.“ Bachthaler ist davon überzeugt, dass sich viele Spieler nur aufgrund vertraglicher Zwänge noch nicht anderweitig orientiert haben. „Wir wären auch mit Spielen ohne Zuschauer einverstanden“, versichert er. Obendrein befürchtet Bachthaler, dass einige Spieler ihre Fußballschuhe gänzlich an den Nagel hängen könnten.

Dennoch laufen die Planungen für eine dann hoffentlich normale neue Saison auf Hochtouren. Mit dem im vergangenen Sommer deutlich verkleinerten Kader sei man bislang zwar gut gefahren. FVI-Trainer Marco Konrad ist sich trotzdem sicher: „Zwei bis drei Spieler würden uns schon noch guttun.“ Der frühere Profi war bekanntlich im vergangenen Frühjahr unmittelbar vor dem ersten Lockdown eingestiegen und konnte seine Spieler erst nach Wochen persönlich kennenlernen. Konrad selbst, im Hauptberuf eigentlich Realschullehrer, nutzt die Zeit und bastelt intensiv an seiner Ausbildung zum Fußballlehrer.

Im Gegensatz zum Frühjahr sei die Ausgangslage diesmal eine andere: „Jetzt ist eine Basis da, es ist schon eine Bindung entstanden.“ In den wenigen Partien zwischen den Lockdowns habe man deutlich gesehen, dass die Mannschaft mittlerweile seine Ideen umsetzt. Die kleine Serie mit zwei Heimsiegen gegen Eichstätt und Greuther Fürth II ist ein Beleg für diese Einschätzung.

Ende Oktober war dann abrupt wieder Schluss. Bei den Spielern spürt Konrad nun eine große Sehnsucht nach Fußball. Wie schon beim Amtsantritt kann er sein Team aber nur mit individuellen Einheiten bei Laune halten und zusammen mit seinem Chef die Planungen vorantreiben. Apropos Planungen: Im Sommer feiert man in der Vöhlinstadt das hundertjährige Bestehen des Vereins und das soll gebührend gefeiert werden – unter anderem mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. (jürs)

