vor 23 Min.

Diesmal kriegt Obenhausen die Kurve

Was für ein Einstand: Zur Halbzeit wurde Dominik Larisch eingewechselt, eine gute Viertelstunde danach schoss er den TSV Obenhausen in Führung.

Die Mannschaft gewinnt zwar gegen Bermaringen, verschläft aber erneut die Anfangsphase. Der Trainer tut sich mit einer Erklärung schwer

Von Michael Schuster

Der TSV Obenhausen rehabilitierte sich am Sonntag für die 1:2-Niederlage am Freitag in Aufheim und besiegte den Aufsteiger Bermaringen mit 3:1. Den Sieg verdiente sich der Gastgeber allerdings erst in der zweiten Hälfte.

TSV-Trainer Tim Hille machte nach der Partie klare Parallelen zum Auftritt am Freitag aus. Schon in Aufheim hatte seine Mannschaft den Auftakt verschlafen und dafür die Zeche gezahlt. Diesmal bekam Obenhausen aber in Durchgang zwei die Kurve. Hille tat sich mit einer Erklärung schwer: „Die Mannschaft will, kriegt das aber erst einmal nicht auf den Platz.“

So leistete sich sein Team vor allem in der Anfangsphase der Partie einige naive Träumereien und hatte Glück, sich nach dem Kopfballtreffer von Alexander Peter (8.) nur einmal den Sand aus dem Auge wischen zu müssen. Schon nach 70 Sekunden hatte Peter von einem derben Patzer der Gastgeber profitiert, mit seinem Schlenzer aber nur den Pfosten getroffen. Obenhausen wirkte bis zur ersten eigenen Chance durch Jan Freybott (12.) schläfrig und hatte mit der kompakten und körperbetonten Spielweise der Älbler seine liebe Mühe. Spätestens mit der nächsten Torchance von Klaus Jehle (13.) hatte Obenhausen aber die rechte Abwehrseite der Bermaringer als Achillesferse erkannt und bespielte diese unablässig. Dominik Zwatschek scheiterte zunächst noch einmal am guten Gästekeeper Jonathan Riek (27.), bevor Klaus Jehle mit einem abgefälschten Schuss der Ausgleich gelang (31.).

Nach der Pause war den Hausherren deutlich anzumerken, dass sie diese Partie gewinnen wollten. Zunächst wurde ein Treffer des spielenden Co-Trainers Uli Klar wegen einem vorausgegangenen Foulspiel zurecht nicht gegeben (49.). Dann stellte aber der eingewechselte Dominik Larisch mit einem Abstauber die Weichen zum Sieg (61.). Alles klar machte Klaus Jehle in der 75. Minute, als er einen sehenswerten Angriff cool zum Endstand abschloss (75.).

