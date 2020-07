vor 16 Min.

Doch keine Fußball-Testspiele in Bayern erlaubt

Die bayerische Regierung verbietet Partien bis 16. August - obwohl sie Lockerungen in Aussicht gestellt hatte. Die Situation im Bezirk Donau/Iller bleibt also verzwickt.

Das Robert-Koch-Institut ist besorgt wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen und das macht sich unmittelbar im bayerischen Fußball bemerkbar. Obwohl der bayerische Verband BFV auf Lockerungen der Corona-Verordnungen gehofft und spekuliert hatte, bleiben den Amateurklubs Test-, Freundschafts- und Vorbereitungsspiele auf dem Boden des Freistaats mindestens bis zum 16. August verwehrt.

BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher zeigte sich in einer Pressemitteilung enttäuscht: „In der vergangenen Woche gab es positive Signale dahingehend, dass unsere rund 4500 bayerischen Vereine schon bald wieder Fußballspiele absolvieren können. Wir hatten auf diesen Schritt gesetzt, da auch in den Nachbarbundesländern wieder gespielt werden kann und auch viele bayerische Vereine dorthin ausweichen, um Freundschaftsspiele auszutragen.“ Gleichzeitig sei die Pandemie aber längst nicht gebannt und die Entscheidung der Staatsregierung zu akzeptieren, „denn die Zahlen haben sich im Vergleich zur Vorwoche verändert und wir stehen in Bayern erst am Beginn der Sommerferien“.

Bayerische Teams im Bezirk Donau/Iller müssen in Württemberg spielen

Für die bayerischen Mannschaften im württembergischen Bezirk Donau/Iller stellt sich somit weiterhin das Problem, dass sie für ihre Partien auf württembergische Plätze ausweichen müssen. Derzeit läuft noch der Bezirkspokal, in einer Woche startet der WFV-Pokal in eine neue Runde und die Landesliga Württemberg mit dem TSV Neu-Ulm, Buch und der SSG Ulm sowie die Verbandsliga mit Türkspor Neu-Ulm starten am 22. August – demselben Wochenende, an dem auch der Bezirkspokal anfängt. Dadurch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Württemberger in den kommenden Wochen regelmäßig Besuch von ihren bayerischen Nachbarn für Pokal- oder Freundschaftsspiele bekommen werden.

Ein weiteres Problem stellt sich auch für die bayerischen Teams in den BFV-Wettbewerben: Für sie soll die unterbrochene Saison 19/20 im September fortgesetzt werden, für Testspiele dürfte es da zeitlich ziemlich eng werden. Deshalb hat der BFV kurzfristig eine Vorstandssitzung für diesen Donnerstag angesetzt. An dem Ziel, im September weiterzuspielen, soll aber nicht gerüttelt werden: „Stand jetzt bleibt dieser Plan bestehen. Ebenso gilt nach wie vor die beschlussmäßige Zusage, dass wir die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mindestens vier Wochen zuvor ankündigen werden“, sagte Jürgen Igelspacher in der Pressemitteilung. (gioe)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen