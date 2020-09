vor 49 Min.

Doppelte Überstunden

Die Ulmer gewinnen den Test gegen Monaco, müssen aber in die Verlängerung

Ratiopharm Ulm hat zum vierten Mal in der Saisonvorbereitung die 90-Punkte-Marke geknackt und sich nach zweifacher Verlängerung gegen Monaco den vierten Testspiel-Erfolg (99:95) gesichert.

„Das war ein sehr guter Test gegen ein sehr physisches Team. Monaco hat uns gezeigt, was uns im EuroCup erwartet“, sagte Trainer Jaka Lakovic nach der umkämpften Partie, in der 14 Mal die Führung wechselte. Die entscheidenden Würfe versenkten die Ulmer – die insgesamt doppelt so viele Dreier trafen wie die Monegassen – dann auch aus der Distanz: Erst war es Tommy Klepeisz, der zum 94:91 traf, dann netzte Topscorer Troy Caupain (23 Punkte) zum 97:93 ein. „Wenn ich sage, dass mir das Resultat nicht so wichtig ist, erzähle ich nichts Neues“, sagte Lakovic. „Dennoch hat mir unser Einsatzwillen und unsere Toughness gefallen. Wenngleich uns noch einige Fehler unterlaufen sind – was in der Vorbereitung normal ist – war es ein sehr gutes Testspiel.“Am 30. September starten die Ulmer in die neue Eurocup-Saison.

Das Testspiel im neuen Orange Campus der Ulmer wurde im Übrigen live auf Youtube übertragen und von Sportdirektor Thorsten Leibenath als Experte kommentiert. Insgesamt sahen rund 12000 Menschen die Übertragung. Der nächste nicht öffentliche Test steht am Samstag (17 Uhr) gegen Bayern München an. (az)

Beste Ulmer Werfer: T. Chaupain (23 Punkte), A. Obst, D. Osetkowski (beide 15).

Themen folgen