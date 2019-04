vor 51 Min.

Doppeltes Glück für den SV Tiefenbach gegen SV Jungingen

Freude beim SV Tiefenbach: Dennis Baum (rechts) hat gerade das 2:0 gegen den SV Jungingen erzielt. Am Ende gewann sein Team mit 3:1 und sicherte damit seinen dritten Platz in der Bezirksliga Donau/Iller.

Ein Tiefenbacher Tor fällt gegen Jungingen aus abseitsverdächtiger Position und dann verschießt der Gegner einen Elfer. So lief der 24. Spieltag.

Von Michael Schuster

Der SV Tiefenbach hat am Sonntag seinen dritten Tabellenrang in der Fußball-Bezirksliga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle kam gegen den SV Jungingen zu einem am Ende verdienten 3:1-Heimsieg.

Die Gastgeber legten couragiert los, liefen den Gegner hoch an und schienen dennoch in ein von Schregle im Vorfeld der Partie angedeutetes Schema zu verfallen. Stefan Haug (3.) und Elias Wekemann (8.) nutzten die frühen Chancen nicht. Das spielte schnell aber keine Rolle mehr, denn der insgesamt gute Schiedsrichter Julian Kiefer aus Deggingen lag in der elften Minute mit einer Entscheidung falsch. Jungingens Maximilian Schweizer grätschte überflüssigerweise den vom Tor weglaufenden Wekemann knapp außerhalb des Strafraums um. Kiefer entschied aus wohl über 20 Metern Sichtabstand auf Elfmeter und Wekemann selbst stellte sicher auf 1:0.

Bezirksliga Donau/Iller: Der SV Tiefenbach besiegt den SV Jungingen

Dann reduzierten die Tiefenbacher merklich den Druck. Die Gäste kamen jetzt zusehends besser ins Spiel und zu kleineren Chancen, doch genau in diese Phase der Gäste-Überlegenheit platzte Tiefenbachs 2:0 durch Dennis Baum (38.). Jungingens Trainer Klaus Loser schmeckte dieser Treffer überhaupt nicht. „Baum war als einziger Feldspieler in unserer Hälfte und damit klar im Abseits“, haderte er.

Seine Kicker blieben diesmal aber unbeeindruckt und waren auch nach dem Wechsel zunächst das gefährlichere Team. Henrik Ebner vergab in der 55. Minute jedoch einen von Marcel Musch verursachten Foulelfer arg lässig. Tiefenbach verlegte sich in diesem Spielabschnitt auf Konter und kam in der 61. Minute nach einem Abstauber von Manuel Moro zur Entscheidung.

Jungingen kam im unmittelbaren Gegenzug durch Florian Ufschlag zum Anschluss (62.), doch in der Folge kam keines der beiden Teams mehr zum Torerfolg.

Stimmen zum Spiel des SV Tiefenbach gegen den SV Jungingen

Christoph Schregle (Tiefenbach): „Vor allem in kämpferischer Hinsicht hat meine Mannschaft ein gutes Spiel gezeigt und auch verdient gewonnen.“

Klaus Loser (Jungingen): „Wir waren vor der Pause die schwächere Mannschaft, hatten trotzdem mehr Torchancen, lagen aber durch zwei strittige Entscheidungen zurück. Tiefenbach hatte sich diese Führung zur Pause sicher verdient. Nach der Pause waren wir am Drücker, verschießen dann aber einen Elfer und nutzen wieder unsere Chancen nicht.“

So lief der 24. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller

Der 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga brachte auch für einen vierten bayerischen Vertreter die Gewissheit: Aufsteiger TSV Obenhausen hat durch seinen 2:0-Sieg in Erbach auch rein mathematisch den Klassenerhalt geschafft. Türkspor Neu-Ulm brachte dem SV Lonsee seine erste Niederlage in der Rückrunde bei und behält weiter Tuchfühlung mit der SSG Ulm 99. Die SSG gewann ihrerseits 4:1 in Burlafingen, weshalb der FC nur vier Punkte vor dem Relegationsplatz liegt und weiter zittern muss. Selbst Beuren, das gestern mit 1:4 in Staig verloren hat, hat noch immer die theoretische Chance auf den Klassenerhalt.

FC Blaubeuren – SV Asselfingen 2:0 (1:0). Asselfingen wehrte sich nach Kräften, musste sich am Ende aber doch der individuellen Klasse der Gastgeber geschlagen geben. Kristian Kasalo (24.) und Robert Bara (84.) erzielten die Tore.

SC Staig – SV Beuren 4:1 (3:1). Staig vergab vor der Pause eine Vielzahl von Möglichkeiten, führte zur Pause durch die Treffer von Jonas Ott (11.), Onur Alkan (26.) und Nico Märkle (45.) aber dennoch beruhigend mit 3:1. Der Anschluss durch Johannes Maurer fiel wie aus dem Nichts (33.). Nach dem Seitenwechsel folgte die endgültige Entscheidung durch Onur Alkan (47.).

TSV Langenau – SF Dornstadt 2:0 (1:0). Dornstadt hatte den Gastgebern nicht das Mindeste entgegen zu setzen und war am Ende mit dem Schlussresultat gut bedient. Louis Heinrich zeichnete für die beiden Langenauer Treffer verantwortlich (21., 54.).

FC Burlafingen – SSG Ulm 99 1:4 (0:2). Die erste Hälfte der Partie verlief ausgeglichen. Der SSG genügten jedoch zwei Lichtblicke, um im Stil einer Spitzenmannschaft die Partie zu entscheiden. Tobias Häußler traf in der 12. und 22. Minute eiskalt. Björn Haußer (66.) und Waldemar Ermisch (83.) machten den Deckel drauf. Leon Schleich gelang in der 85. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Der SSG drohen jedoch die Elfmeterschützen auszugehen: Nach den beiden verschossenen Elfern des Osterwochenendes scheiterte am Sonntag Manuel Strüver an Keeper Tobias Höhne (89.).

TSV Erbach – TSV Obenhausen 0:2 (0:1). Obenhausen dominierte die Anfangsphase und führte durch den Treffer von Nick Freybott verdient (8.). Als die Gastgeber in der Schlussphase auf eine Dreierkette umstellten, schlug Obenhausen in Person von Marco Mathejka noch einmal zu (80.).

SC Türkgücü Ulm – SV Thalfingen 1:0 (0:0). Thalfingen trat in Einsingen ungewohnt abwartend auf und hatte lange Glück, dass Türkgücü fast schon traditionell seine Chancen verschmähte. Der eingewechselte Gökhan Gündüz (75.) erzielte in der 75. Minute das Tor des Tages.

SV Lonsee – Türkspor Neu-Ulm 0:2 (0:0). Beide Mannschaften lieferten sich eine außerordentlich faire Partie mit offenem Visier. Türkspor hatte Feldvorteile, konnte diese aber erst in der 59. Minute zur Führung nutzen. Tolga Ciftci traf aus abseitsverdächtiger Position. Ciftci machte in der 80. Minute mit einem sehenswerten Konter den Neu-Ulmer Sieg perfekt.

