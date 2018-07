31.07.2018

Edelmetall auch für eine Ulmerin Lokalsport

Kinzel holt Bronze mit dem Diskus

Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen hat bei der deutschen Nachwuchs-Meisterschaft der Leichtathleten in Rostock wie berichtet Gold über 200 Meter in der Altersklasse U18 geholt. Eine weitere Medaille sicherte sich Antonia Kinzel vom SSV Ulm 1846. Gleich drei Mal verbesserte sie im Diskus-Wettbewerb ihre Bestleistung bis auf 48,84 Meter. Danach riskierte sie alles, um die noch fehlenden 23 Zentimeter zur späteren Siegerin Leia Braunagel (Baden-Baden) aufzuholen, und produzierte drei ungültige Versuche. Am Ende reichte es für die Bronzemedaille. Nicht ganz so gut lief es für Kinzel im Kugelstoßen, wo sie mit 13,89 Meter etwas unter ihren Möglichkeiten blieb und am Ende auf Rang sechs landete.

Siebter wurde ihr Vereinskamerad Henry Behrens im Weitsprung der Altersklasse U20. Mit 6,89 Meter startete er gut in den Wettkampf und qualifizierte sich sicher für den Endkampf. Dort machte ihm aber der Wind Probleme und er schaffte keinen gültigen Versuch mehr. Zwei tolle Rennen liefen Kim Strohmaier, Kim Gaupp, Jule Tiltscher und Carolin Bender in der 100-Meter-Staffel. Nach 49,13 Sekunden im Vorlauf kamen sie mit Saisonbestzeit von 49,10 im B-Finale auf Rang drei. Diese Zeit hätte selbst im A-Finale für Platz fünf gereicht. Im Hürdensprint kämpften Jule Tiltscher und Elias Jungbauer vergeblich mit dem fast orkanartigen Gegenwind. Während Tiltscher mit 15,14 Sekunden deutlich unter ihrer Bestzeit blieb, musste Jungbauer das Rennen vorzeitig beenden. Nicht wie erhofft lief es für Annika Schepers (SG Dettingen) im U18-Kugelstoßen. Mit 14,01 Meter verpasste sie nach drei Versuchen den Endkampf um lediglich zwei Zentimeter. (chu)

