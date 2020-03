17:38 Uhr

Ein Auswärtsspiel für den SV Egg und den FV Illertissen II

Der SV Egg und Illertissen II trennen sich in einer sehenswerten Partie unentschieden. Ein Egger verletzt sich schwer.

Von Jürgen Schuster

Im Prinzip war es für beide Teams ein Auswärtsspiel. Weil die Plätze im Günztal am Samstag nicht bespielbar waren, wurde die Partie in der Fußball-Landesliga Bayern zwischen dem SV Egg und dem FV Illertissen II nach Buxheim verlegt. Das Aufeinandertreffen auf dem dortigen Kunstrasenplatz entwickelte sich zu einem spannenden, durchaus sehenswerten Match und endete mit einem am Ende gerechten 1:1 Unentschieden. Überschattet wurde das faire Geschehen allerdings von der schweren Knieverletzung von Eggs Mittelfeldakteur Julian Singer. Er wurde mit dem Verdacht auf Riss der Außenbänder und Meniskusschaden in eine Memminger Klinik eingeliefert (22.).

Es war schnell erkennbar, dass beide Mannschaften auf dem ungewohnten Untergrund um spielerische Lösungen bemüht waren. Eggs Kapitän Simon Schropp ließ die erste Möglichkeit (7.) aus. Hätte vier Minuten später Illertissens prominenter Neuzugang Berat Ayyildiz nicht SVE-Abwehrspieler Daniel Rauh angeschossen, wäre der FVI früh in Führung gegangen. Beim 1:0 durch Joshua Stecks Direktabnahme war FVI-Torwart Janis Seefeldt machtlos (27.). Weil die Hintermannschaft des SV Egg kurz darauf nicht konsequent klärte, traf Trautmann ohne Mühe zum 1:1 (30.).

Nach dem Seitenwechsel passierte eine Viertelstunde lang so gut wie nichts. Nach einer Stunde hätte sich Egg nicht beschweren dürfen, wenn Schiedsrichter Thomas Sprinkart wegen einer Aktion gegen Ayyildiz auf Elfmeter entschieden hätte. Eine Großchance hatte Illertissen noch, doch Maurizio Scioscia traf nur den Pfosten (68.).

SV Egg: Schäffler – Egger, Mayer, Heinle, Rauh – Singer (22. Schuhwerk), S. Schropp, Seidel, Walter – Schedel, Steck.

FV Illertissen II: Seefeldt – Sadrijaj, Lorenz, Egle, Vihl – Scioscia, Smarzoch, Jenuwein, Ayyildiz (84. Ott) – Trautmann, Glessing.

Themen folgen