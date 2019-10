13:44 Uhr

Ein Sieg für die Stimmung und die Psyche von Ratiopharm Ulm

Gegen die Israelis drehen bei Ratiopharm Ulm vor allem zwei Spieler auf

Für das Weiterkommen im Basketball-Eurocup kam dieser 103:89-Heimsieg von Ratiopharm Ulm gegen die israelische Mannschaft Maccabi Rishon Lezion vor 3300 Zuschauern wahrscheinlich zu spät. Aber er war wichtig für die Stimmung im Umfeld und für die Psyche der Mannschaft, die zuvor wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Folge verloren hatte und auf die am Sonntag in der Bundesliga bei Alba Berlin wieder eine ganz schwere Aufgabe wartet.

Besser als am Dienstag für die Ulmer kann eine Anfangsphase eigentlich gar nicht laufen für eine Mannschaft. Nach gerade einmal zwei Minuten führte der Bundesligist mit 8:0 gegen die Israelis, wenig später holte sich deren Amerikaner Johnathan Williams sein schon drittes Foul ab. Die Ulmer nutzten die Verunsicherung des Gegners, Kilian Hayes besorgte sogar einen zweistelligen Vorsprung (14:4). Und dann war es plötzlich wieder wie abgeschnitten. Nach dem 16:5 leistete sich der Bundesligist eine zweieinhalbminütige Auszeit, die Israelis bedankten sich mit einem 14:0-Lauf und lagen ihrerseits mit 19:16 vorn. Dass die Ulmer zunächst wieder in die Spur fanden, das war zuallererst der Verdienst von Zoran Dragic. Als der Slowene Mitte des zweiten Spielabschnitts beim Stand von 40:34 für seine Mannschaft erstmals auf der Bank Platz nahm, da gingen bereits 20 Zähler und damit die Hälfte aller Ulmer Punkte auf sein Konto.

In die große Pause ging der Bundesligist mit einem 55:47-Vorsprung, dann folgte der nächste Hänger. Diesmal nutzten die Israelis den zu einer 12:0-Serie und wieder führten die Gäste. Aber neben Dragic spielte am Dienstag auch Derek Willis groß auf, der schon im dritten Viertel sein Double-Double im Sack hatte. Am Ende waren es tolle 19 Punkte und 16 Rebounds für den Amerikaner mit indianischen Wurzeln. Die Ulmer berappelten sich wieder, drehten die Partie erneut und zogen ihrerseits durch einen Dreier von Andreas Obst plus Bonus-Freiwurf auf zehn Punkte weg (73:63). Ganz durch war das Ding damit zwar immer noch nicht, die Israelis kamen wieder auf drei Zähler ran (83:80). Aber der letzten und entscheidende Lauf in diesem Spiel gelang dann den Ulmern zum 91:80.

Diesmal spielt Max Ugrai bei Ratiopharm Ulm gar nicht

Merkwürdigkeit am Rande: Am Sonntag sollte Max Ugrai in den letzten Minuten noch mithelfen, das Spiel gegen Frankfurt zu drehen. Im Eurocup gegen die Israelis wurde er gar nicht eingesetzt. (pim)

Beste Ulmer Werfer: Dragic (33 Punkte), Willis (19), Hayes (15), Jerrett (14).

