vor 50 Min.

„Ein Skandal“ - Elfmeterpfiff für Bayreuth ärgert den FV Illertissen

Mehrere schlechte Nachrichten für den FV Illertissen auf einmal: Der Toptorjäger verletzt, eine Platzwunde, vier Gegentore und ein ärgerlicher Elfmeterpfiff.

Von Hermann Schiller

Das hatte sich der FV Illertissen anders vorgestellt: Gegen den Tabellenvierten SpVgg Bayreuth gab es am Samstagnachmittag eine bittere 1:4 (1:2)-Schlappe. Dadurch rutschten die Illertisser in der Tabelle weiter nach unten Richtung in Richtung gefährdete Zone. Schuld daran ist eine katastrophale Serie der Illertaler, denn die Pleite gegen Bayreuth war die fünfte Niederlage hintereinander.

Die Hausherren waren allerdings ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen, denn nach Kapitän Moritz Nebel (studienbedingt) konnte auch der beste Torschütze Kai Luibrand verletzungsbedingt nicht mitwirken. Als nach zwei Minuten auch noch der Abwehrspieler Marius Wegmann mit einer klaffenden Wunde am Auge ausgewechselt werden musste, schien sich das Unheil fortzusetzen. Der Spielverlauf deutete jedoch zunächst auf etwas anderes hin. Nachdem FVI-Torhüter Kevin Schmidt einen Dropkick von Anton Makarenko aus dem Eck gefischt hatte, wurden die Einheimischen immer gefährlicher. So vergab der eingewechselte Philipp Wujewitsch nach einer Ecke freistehend aus wenigen Metern. Nach einer halben Stunde (31.) ging der FVI dann verdient in Führung. Fabio Maiolo hatte den Ball erobert und Maurice Strobel schaffte aus etwa zwölf Metern mit einem kleinen Geniestreich den Schuss ins lange Eck und so das 1:0.

FV Illertissen verliert gegen die SpVgg Bayreuth

Es dauerte jedoch gerade mal zwei Minuten und schon glichen die Bayreuther aus. Ein Ballverlust der Illertisser, anschließende eine gute Kombination und Christoph Fenninger vollstreckte eiskalt zum 1:1 (33). Damit nicht genug, denn schon wenige Minuten später (38.) war der Mittelstürmer der Gäste erneut erfolgreich. Aus einem zu kurz getretenen Eckball der Illertisser starteten die Gäste einen blitzsauberen Konter und Fenninger köpfte zum 2:1 ein. Die nach der Pause erwartete Drangperiode der Illertisser fand zwar statt, aber Chancen kamen dabei nicht heraus. Dann folgte der nächste Schock für die Illertaler, denn nach einem Zweikampf zwischen Sebastian Enderle und Anton Makarenko, bei dem viele ein Foul des Bayreuthers sahen, entschied Schiedsrichter Steffen Ehwald auf Elfmeter und der Illertisser Abwehrspieler sah zudem die Ampelkarte. Für den Illertisser Trainer Marco Küntzel war der Pfiff „ein Skandal“. Weil Anton Makarenko den Strafstoß verwandelte und zum 3:1 traf, war der Pfiff gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. In Unterzahl kassierten die Illertisser später noch einen weiteren kuriosen Treffer. Bei einem Eckball duckte sich ein Abwehrspieler weg, Torhüter Kevin Schmidt war überrascht und Ivan Knezevic traf zum 4:1.

Trainerkommentar FV Illertissen - SpVgg Bayreuth Video: Wilhelm Schmid

Schwere Zeiten dürften auf den FVI zukommen, denn nächste Woche steht das Spiel beim Tabellenführer Türkgücü München an. Dabei muss Küntzel auf Sebastian Enderle (Gelb-rot) und Benedikt Krug (fünfte Gelbe Karte) verzichten. Ob Marius Wegmann nach seiner Platzwunde mitwirken kann ist fraglich.

FV Illertissen: Schmidt – Buchmann, Krug, Wegmann (6. Wujewitsch), Enderle – Zeller, Hahn, Maiolo, Pangallo, Herzel – M. Strobel (88. Galinec).

