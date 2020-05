vor 18 Min.

Ein bisschen Zuversicht in der Krise

Geschäftsführer Dario Jerkic schätzt die Chancen auf die Pro A gut ein

Viele Fragezeichen in der Corona-Krise und trotzdem ein bisschen Optimismus in Sachen Pro A bei den Elchinger Scanplus-Baskets. Der Verein hatte Anfang April zunächst verkündet, dass er in der kommenden Saison keine Profimannschaft mehr melden wird. Wenige Tage später wurde die Kehrtwende vollzogen: Die Elchinger reichten doch den ersten Teil des Lizenzantrags für die Pro A ein. Getragen werden soll der Profispielbetrieb von einer GmbH, deren Geschäftsführer ist der bisherige Sportdirektor Dario Jerkic. Der schätzt die Chancen so ein: „Etwa 60 zu 40 für uns. Auf keinen Fall schlechter als 50 zu 50.“ Warum? „Wir haben den professionellen Basketball in den vergangenen Jahren bereichert.“ Zudem übernehmen die Elche zum 1. Juli dieses Jahres die zum Trainingszentrum ausgebaute Industriehalle im Nachbarort Nersingen als Mieter und sie beschäftigen mehrere hauptamtliche Mitarbeiter.

Bleibt das Problem der Hallenkapazität – obwohl die Liga schon Anfang Juni die Lizenzen vergibt und bis dahin vermutlich niemand wissen wird, ob in der kommenden Saison überhaupt vor Zuschauern gespielt werden kann. Wenn nicht, dann sieht Jerkic auf eine Reihe von Vereinen gewaltige finanzielle Probleme zukommen. Gefordert werden jedenfalls nach wie vor 1500 Plätze und das ist in der Brühlhalle nicht ganz zu schaffen, obwohl in den Sommerferien das Spielfeld in die Mitte der Halle verschoben wird und dann auf allen vier Seiten Zuschauer sitzen können. Jerkic erklärt: „Das schafft eine noch bessere Atmosphäre und wir werden attraktiver für Sponsoren.“

Rund 100 Plätze zu wenig wird es in der Brühlhalle trotzdem rein rechnerisch nach wie vor geben. Die Frage ist aber natürlich, ob die Liga es sich in der Corona-Krise und angesichts von vielen Vereinen in finanziellen Nöten leisten kann, auf ihren Maximalforderungen zu beharren. Wenn es auch künftig eine Pro A und eine Pro B geben soll, dann eher nicht. Jerkic geht jedenfalls davon aus, dass die Elche eine Ausnahmegenehmigung bekommen: „Wenn nicht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.“ (pim)

