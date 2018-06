vor 54 Min.

Ein unverhoffter Titelgewinn für den SV Thalfingen

SV Thalfingen heißt der Meister in der Kreisliga A Donau. Das lockt Neuzugänge für die kommende Saison an.

Von Oliver August

Durch einen klaren 4:0-Sieg beim TSV Einsingen am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Donau hat der SV Thalfingen die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Danach gab es eine spontane Feier in Einsingen, was aber lediglich der Auftakt zu der Thalfinger Festwoche war. Die Festivitäten endeten Berichten zufolge erst irgendwann am Sonntag darauf.

Es war ein Titelgewinn, der so eigentlich gar nicht geplant war, verrät Abteilungsleiter Bruno Weitmann: „Unter der gegebenen Umständen wollten wir unter den ersten fünf landen.“ Damit spricht er die schwierige Vorsaison an, in der die Thalfinger insgesamt drei Trainer verschlissen hatten. Vor der Runde übernahm Laurino Di Nobile, mit dem neuem Co-Trainer Fahrudin Beheremovic die sportliche Leitung seines Heimatvereins.

Seit dem zweiten Spieltag stand die Mannschaft an der Tabellenspitze. „Dann hat die Runde eine Eigendynamik genommen“, berichtet Weitmann. Für ihn ist der Erfolg im Zusammenhalt des Teams begründet: „Seit dem Bezirksligaabstieg 2014 ist unser Kader zusammen geblieben und wir konnten auf ein eingespieltes Team bauen.“

Erste Neuzugänge beim SV Thalfingen

Ein weiterer Pluspunkt war die stabile Abwehr, denn mit nur 24 Gegentoren war sie die mit Abstand beste der Liga. Für die anstehende Bezirksligasaison hat sich der Aufsteiger einiges vorgenommen: „Zuerst gilt es natürlich, den Klassenverbleib zu sichern, insgeheim rechnen wir uns allerdings einen einstelligen Tabellenplatz aus“, blickt Weitmann optimistisch voraus.

Der Kader bleibt auch ein weiteres Jahr komplett zusammen. Neuzugänge gibt es ebenfalls schon einige zu vermelden. Vom aufgelösten SSV Ulm 1846 Fußball II kommen Philipp Simon, Felix Antl und Stürmer Alexander Cvijanovic. Außerdem komm noch Raphael Schneider von der SG Griesingen, Phil Kürsamer vom TSV Langenau und Daniel Glöggler kehrt vom TSV Erbach zu seinem Heimatverein zurück.

Am 7. Juli geht ist der Trainingsauftakt zur Herausforderung in der Bezirksliga. Die Thalfinger nehmen auch am Ulmer Stadtpokal teil.

