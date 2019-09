00:04 Uhr

Eine Halbzeit reicht zur Wiedergutmachung

Kabinenansprache weckt die Elche auf. Ulmer Orange-Academy mit schlechten Trefferquoten

Eine Halbzeit lang spielten die Elchinger Scanplus-Baskets bei den Oberhaching Tropics nicht wesentlich besser als bei der Auftaktniederlage gegen Hanau. Aber dann platzte der Knoten und die Elche landeten mit einem 82:73 beim Aufsteiger ihren ersten Sieg dieser Saison in der Pro B.

Nach einem von schwachen Wurfquoten geprägten ersten Viertel und einer schwachen Defensive im zweiten lagen die Elchinger zur großen Pause noch mit 32:36 zurück. Aber die Kabinenansprache von Trainer Igor Perovic zeigte Wirkung. Seine Schützlinge gewannen den dritten Spielabschnitt auch dank eines zwischenzeitlichen 13:0-Laufs mit 28:13 und brachten ihre 60:49-Führung nach diesem Viertel sicher über die Runden. Besonders erfreulich war die Dreierquote von zehn Treffern bei 22 Versuchen. Allein fünf davon steuerte Jacob Mampuya bei. Gerade von draußen hatten die Elche in der vergangenen Saison noch große Probleme gehabt.

Beste Elchinger Werfer: Mampuya (31 Punkte), Fekete (11), Kuhn (10).

Dagegen kassierte die Mannschaft der Orange-Academy am Kuhberg in einem von der Verteidigung und schlechten Trefferquoten dominierten Spiel gegen Würzburg eine 56:60-Niederlage. Die Ulmer hechelten von Beginn an einem Rückstand hinterher, der zum Ende des ersten Viertels auf elf Punkte anwuchs (9:20). Anschließend wurde es zwar knapper, aber die Wende schaffte die Academy nicht. Dabei wäre diese Partie etwa durch eine normale Freiwurfquote ohne weiteres zu gewinnen gewesen. Aber von der Linie trafen die Ulmer nur elf von 24 Versuchen und damit nicht einmal 50 Prozent.

Auch die Dreierquote (sieben Treffer bei 31 Versuchen) war stark ausbaufähig. Einen ganz schwachen Tag hatte ausgerechnet Routinier Nils Mittmann erwischt, der keinen einzigen seiner neun Versuche von draußen verwandelte und auch insgesamt in mehr als 33 Minuten Einsatzzeit ohne Korberfolg blieb. Zuverlässig für Punkte sorgte an diesem Abend lediglich Zachary Ensminger. (az/pim)

Beste Ulmer Werfer: Ensminger (20), Stoll (10), Philipps (10).

