00:02 Uhr

Eine Serie wird reißen

Die Elche und Baunach haben jeweils drei Spiele nacheinander gewonnen

Die Generalprobe ist den Elchinger Scanplus-Baskets schon mal gelungen: In einem Vorbereitungsspiel auf diese Saison in der Pro B gewannen sie gegen Baunach mit 70:57. Am Samstag (Spielbeginn 19 Uhr) kommt das Farmteam des früheren deutschen Serienmeisters Bamberg zum Punktspiel in die Brühlhalle.

Der bisherige Saisonverlauf beider Mannschaften ist identisch. Baunach hat sein Auftaktspiel gegen Speyer verloren und die folgenden drei Partien gewonnen, die Elche sind mit einer Niederlage gegen Hanau gestartet und haben anschließend ebenfalls drei Siege gefeiert. Das reicht aktuell zu Tabellenplatz zwei, Würzburg und eben Baunach liegen allerdings gleichauf.

Entweder die Elchinger oder aber die Baunacher Mini-Serie wird am Samstag reißen. (az)

