06:50 Uhr

Eine zähe Angelegenheit in der Kreisliga B Iller Lokalsport

Manuel Ritter (am Ball) vom SV Jedesheim prüft den Torwart vom FC Illerkirchberg, Florian Fröhler.

Weder der SV Jedesheim noch der FC Illerkirchberg überzeugen im Duell der Kreisligisten. Nur einen Aufreger gibt es.

Das Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga B Iller zwischen dem drittplatzierten SV Jedesheim und dem Tabellenzweiten FC Illerkirchberg ist mit einem torlosen Unentschieden geendet, das wohl keinem der beiden Mannschaften so richtig weiterhelfen dürfte.

Beide Teams setzten den zahlreich erschienenen Zuschauern eine ganz dürftige Fußballkost vor. Es gab in den gesamten 90 Spielminuten sage und schreibe keine einzige Torchance – weder für die Heimelf, noch für die Gäste. Ganz davon abgesehen funktionierte keine Kombination oder Ballstafette über mehr als eine Station. Es war über die gesamte Spielzeit nicht erkennbar, dass hier zwei Spitzenvertreter der Liga am Werk waren.

Gästetrainer Ulrich Lubczyk musste im Vergleich zum Hinspiel auf ganze sechs Stammkräfte verzichten und war deshalb nicht so unglücklich über den Auftritt seiner Spieler: „In kämpferischer und taktischer Hinsicht bin ich mit der Leistung meines Teams, und natürlich auch mit dem Ergebnis, voll zufrieden.“ Das mag zwar eine Erklärung sein dafür, weshalb die Gäste nichts zustande brachten, aber warum die Heimelf an diesem Nachmittag so einen Komplettausfall hatte, bleibt fraglich.

Ein Aufreger bei SV Jedesheim gegen FC Illerkirchberg

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es die einzige Aufregung in der ganzen Partie, als Jedesheims Spielertrainer Dennis Aust im Strafraum von Tobias Wirth leicht berührt wurde und schließlich zu Fall kam. Da forderten die Einheimischen und deren Anhang frenetisch einen Strafstoß, den ihnen der gut leitende Schiedsrichter Roland Groner aus Blaustein zu Recht verwehrte (47.).

Ansonsten plätscherte das Spiel ohne jeglichen Höhepunkt auch in den zweiten 45 Minuten genauso dahin, wie es das in den ersten tat. Die Gäste waren offensichtlich bereits von der ersten Spielminute auf Schadensbegrenzung und Torverhinderung aus. „Wir hatten heute keine echte Offensivkraft im Kader. Folgerichtig versuchten wir zunächst mal, hinten dichtzumachen“, sagte der FCI-Coach.

Dabei wurde sein Abwehrverbund allerdings vor keine große Aufgabe gestellt und bewältigte seine Sache ohne Probleme. Denn wenn die Gastgeber einmal den Weg nach vorne suchten, war es viel zu unkreativ. (wgo)

Themen Folgen