18:30 Uhr

Einige bleiben, wenige gehen beim SC Vöhringen

Seit der Jugend spielte Lukas Koßbiehl in Vöhringen, nun geht er.

Plus Nach dem Saisonaus der Handball-Verbandsliga planen die Vöhringer schon für die Zukunft - und verabschieden sich von zwei Spielern.

Von Roland Furthmair

Zwar wurde die für viele Handballmannschaften ohnehin nicht mal begonnene Spielrunde 2020/21 am 11. Februar vom württembergischen Verband HVW für beendet erklärt, dennoch waren die Verantwortlichen des SC Vöhringen in den zurückliegenden Wochen nicht untätig. Es galt und gilt eine schlagkräftige Mannschaft für die nächste Verbandsliga-Saison 2021/22 zusammenzustellen.

Die beiden Trainer André Möller und Johannes Stegmann, die die Mannschaft zu Beginn der Runde 2019/20 übernommen hatten, haben auch weiterhin das Sagen bei den Vöhringern. Die beiden unterschiedlichen Charaktere bilden ein sich ideal ergänzendes Duo, was sich schließlich in der Verbandsliga-Qualifikation problemlos niederschlug und für gute Laune im Team sorgte. Auch im Spielerkader herrscht Konstanz. So wird Torhüter Andrei Mitrofan, der bereits seit der Saison 2014/15 im SCV-Tor steht, dem Team treu bleiben, genau wie auf dem linken Flügel Jonas Guckler, talentierter Neuzugang aus dem Vorjahr, und David Schuler, der nach einer beruflichen Weiterbildung nun wieder mehr Zeit für den Handball hat.

Mit Nico Kast hat das Trainergespann zudem noch einen ganz jungen Linksaußen in der Hinterhand. Auch auf der gegenüberliegenden Seite steht Qualität parat: Kevin Jähn überzeugt mit Routine und starker Trefferquote, und auch der schnelle Nikola Mirkov kann nach beruflicher Fortbildung künftig wieder mehr trainieren. Mit Jean-Luc Jäger scharrt zudem ein weiterer ehrgeiziger Linkshänder mit den Hufen.

Handballer Lukas Koßbiehl verlässt den SC Vöhringen

Anselm Walker kann im Rückraum und auf der Linksaußenposition spielen. Biss und Einsatzwille zeichnen ihn aus. Auch die beiden erfolgreichsten Torjäger der letzten Jahre tragen weiterhin das rot-weiße Trikot. Thilo Brugger besticht durch Athletik und Wurfkraft und wird dies auch künftig von der linken Rückraumposition unter Beweis stellen. Valentin Istoc geht wie sein rumänischer Landsmann Mitrofan bereits ins achte SCV-Jahr und ist seit jeher eine Torgarantie auf Rückraumrechts. Flexibel im Rückraum einsetzbar ist der abwehrstarke Marc Heiter, der sich binnen kurzer Zeit einen Stammplatz erkämpfen konnte. Auch die beiden „Oldies“ machen weiter: Alexander Henze und auch Trainer André Möller bleiben aufgrund ihrer hervorragenden Ausbildung und Fitness immer noch ein wichtiger Faktor auf dem Feld.

Dagegen wird ein langjähriger Leistungsträger künftig nicht mehr zur Verfügung stehen: Abwehrchef Matthias Stetter wird zumindest vorerst aus privaten Gründen kürzer treten und stattdessen für die zweite Vöhringer Riege antreten. George Stanciu und Yannick Kast planen nochmals für einige Zeit ins Ausland zu gehen, was allerdings auch von der weiteren Entwicklung der allgemeinen Lage abhängt. Beide bleiben aber SCVler und lassen ihre Spielerpässe in Vöhringen.

Zwei „richtige“ Abgänge hat der Klub allerdings auch zu verschmerzen: Lukas Koßbiehl, seit der Jugend im Verein, wird vorerst nicht mehr für den SCV auflaufen. Er ist beruflich und privat in Weingarten gebunden. Auch Manuel Neckermann steht künftig aufgrund von Schicht- und Wochenenddiensten nicht mehr bereit. Beide Spieler hätten die Vöhringer gerne in ihren Reihen gehalten.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen