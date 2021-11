Eishockey

vor 32 Min.

Eishockey: Darum war die Polizei beim Heimspiel des VfE Ulm/Neu-Ulm präsent

Plus Am Freitag trafen die Devils Ulm/Neu-Ulm auf den ERSC Amberg. Beim Spiel der Eishockey-Bayernliga war auch die Polizei präsent. Aus einem besonderen Grund.

Es war auf den ersten Blick ein Bayernliga-Spiel wie jedes andere. Eine Partie, in der am Ende wieder einmal die Devils Ulm/ Neu-Ulm das Nachsehen hatten und gegen den ERSC Amberg klar mit 1:8 unterlagen. Doch aus einem besonderen Grund waren am Freitagabend auch Einsatzkräfte der Polizei im Neu-Ulmer Eisstadion präsent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen