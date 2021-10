Eishockey

vor 49 Min.

Wegen Corona: Heimspiel des VfE Ulm/Neu-Ulm am Freitagabend fällt aus

Plus Das Heimspiel der Devils am Freitagabend gegen den TSV Peißenberg wurde abgesagt. Beim Gegner gibt es gleich mehrere Corona-Verdachtsfälle.

Sie hatten sich so viel vorgenommen. Gegen den TSV Peißenberg wollten die Eishockey-Cracks des VfE Ulm/Neu-Ulm, punktloses Schlusslicht der Bayernliga, daheim endlich die ersten Punkte der Saison holen. Doch das Heimspiel am Freitagabend fällt aus. Aufgrund mehrerer Corona-Verdachtsfälle sowie einer bestätigten Covid-19-Infektion im Team der Peißenberger haben die "Miners" in Absprache mit dem Bayerischen Eissport-Verband unter anderem das Spiel in Neu-Ulm abgesagt.

