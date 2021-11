Zwei Matchwinner der Devils

Am Freitag wird doch gespielt – aber am Sonntag nicht

Der VfE Ulm/Neu-Ulm kommt in der Eishockey-Bayernliga allmählich auf Touren. Das Spiel gegen den ESV Buchloe gewannen die Devils am Freitag mit 2:1 (1:0/0:1/0:0) nach Penaltyschießen.

Das Spiel wurde vom Landkreis Ostallgäu aufgrund des dortigen Anstiegs der Corona-Inzidenz über die Marke von 1000 kurzfristig ins benachbarte Türkheim im Unterallgäu verlegt und die Devils profitierten davon, dass diese Partie überhaupt stattfinden konnte. Denn nach dem 5:1-Erfolg in Pfaffenhofen sicherten sie sich den zweiten Sieg in Folge.

Bis auf Jakob Schwarzfischer und den schwer an der Schulter verletzten Dominik Synek traten die Donaustädter komplett an, sie waren aber zumeist vor allem in der Defensive gefordert. Mit Maximilian Güßbacher hatten sie aber einen überragenden Rückhalt im Tor stehen. Er brachte die Stürmer der Buchloer Pirates zur Verzweiflung und war zusammen mit Jonas Mikulic der Matchwinner. Mikulic verwandelte als einziger Spieler der Devils seinen Penalty. Er unterstrich damit die starke Form der vergangenen Wochen und bescherte seiner Mannschaft weitere zwei Punkte.

Die Devils starteten perfekt ins Spiel, denn Michael Wirz gelang bereits nach fünf Minuten die Führung. In der Folge waren aber die Gastgeber klar spielbestimmend und kamen zu einigen guten Möglichkeiten – eine davon nutzen sie in Überzahl zum Ausgleich (34.). Da keine weiteren Treffer fielen, ging es in die Verlängerung, in der die Devils das Geschehen ausgeglichen gestalten konnten und schließlich nach Penaltyschießen der strahlende Sieger waren.

Ganz kurzfristig abgesetzt wurde dafür die auf Sonntag angesetzte Partie der Devils gegen Kempten. Am Morgen des Spieltags war ein Spieler des VfE positiv auf Corona getestet worden. (duja)