19:17 Uhr

Elche werden im Testspiel von der Orange Academy in die Zange genommen Lokalsport

Die jungen Spieler der Orange-Academy halten in einem Testspiel sehr gut mit. Am Ende trifft ein Routinier einen Dreier aus acht Metern zur Entscheidung.

Von Stefan Kümmritz

Mit dem letzten Wurf eine Sekunde vor Spielende – Marin Petric versenkte aus gut acht Metern einen Dreier – entschieden die Scanplus-Baskets Elchingen das sehr abwechslungsreiche und intensive Testspiel gegen die Mannschaft der Ulmer Orange-Academy mit 90:87 für sich. Mehr als 350 Zuschauer wollten in der Brühlhalle den Vergleich zwischen dem amtierenden Meister der Pro B und dem Absteiger aus der Pro A sehen. Bei beiden Mannschaften standen Spieler mit bekannten Namen auf dem Feld. Bei den Elchen Calvin Eugene Oldham, der Sohn des früheren Ulmer Bundesligaspielers Calvin Oldham und Jonas Sauer, dessen Vater Uwe ebenfalls für Ulm gespielt hat. Zum Aufgebot der Academy gehörte Zachary Ensminger, der Filius des früheren Bamberger Bundesliga-Centers und aktuellen Ulmer Nachwuchstrainers Chris Ensminger.

Testspiel zwischen Scanplus Baskets Elchingen und Orange Academy

Die Partie begann für die mit Ausnahme des 39-jährigen Routiniers Nils Mittmann blutjungen Ulmer sehr gut. Bei den Elchen passte zunächst nichts und so lagen sie bald mit 5:11 zurück (5.). Dann aber fand das Team des neuen Trainers Pero Vucica ins Spiel. Nach dem ersten Viertel hieß es 20:20. Im zweiten Spielabschnitt traten die Elche als geschlossene Einheit auf und hatten Vorteile gegenüber den Ulmern, bei denen der verletzte Center Nicolas Bretzel vor allem deshalb vermisst wurde, weil Mate Fazekas seine körperliche Stärke unter den Körben nicht einzusetzen vermochte. Bei Halbzeit lagen die Baskets mit 48:41 vorne.

Dieser Vorsprung wurde auch im dritten Spielabschnitt kaum kleiner. Mit einer 68:63-Führung der Gastgeber ging es ins letzte Viertel. In diesem zeigten die Jungs aus Ulm ihr Talent und ließen sich von den erfahrenen Elchen nicht mehr einschüchtern. Angeführt von Nils Mittmann, Christoph Philipps und Marius Stoll glich die Orange-Academy zum 81:81 aus. Erst der letzte Wurf entschied die Partie. „Es war nur ein Vorbereitungsspiel, in dem wir eine Menge Fehler gemacht haben“: Der Ulmer Trainer Danny Jansson hatte mit dem Ausgang wenig Probleme. „Wir wollten auch keine Verlängerung spielen“, fügte er augenzwinkernd an. Sein Elchinger Kollege Pero Vucica maß dem Ergebnis ebenfalls wenig Bedeutung bei: „Es war halt ein Testspiel, in dem es aber einige Fingerzeige für die kommende Saison gab.“

