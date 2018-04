21:11 Uhr

Elchinger Basketballer feiern mit den Fans Lokalsport

Die Elchinger Spieler und ihre Fans feierten am Samstag gemeinsam in einem großen Kreis den Sieg über Schalke und den Einzug in die Finalserie der Pro B.

Scanplus Baskets Elchingen schlägt die Schalker und zieht ins Finale ein. Die Elche-Anhänger ärgern die Gelsenkirchener mit besonderen Rufen.

Der emotionalste und begeisterndste Basketball in der Region wird derzeit in Elchingen geboten. Davon konnten sich am Samstag in der Brühlhalle auch Jerrelle Benimon und Isaac Fotu überzeugen. Die Ulmer Bundesligaprofis waren unter den weit mehr als 800 Besuchern, die den 78:67-Sieg der Scanplus-Baskets im dritten Halbfinalspiel der Pro B gegen Schalke 04 frenetisch feierten. Besonders bemerkenswert: Nach den Ruppigkeiten und teilweise unschönen Szenen in Spiel zwei der Serie ging die Verlängerung sportlich absolut fair über die Bühne. Dass sie von den Rängen mit BVB-Rufen geärgert werden, das dürften die Schalker aus den Hauptrundenspielen in der Nordgruppe gewohnt sein. Die Amerikaner in ihrer Mannschaft wissen vermutlich nicht einmal, worum es dabei überhaupt geht.

Die Schalker zeigten sich jedenfalls unbeeindruckt von der tollen Atmosphäre in der Brühlhalle und waren über weite Strecken ein Gegner auf Augenhöhe. Zur großen Pause führten die Elche nur knapp mit 41:36, gegen Ende des dritten Viertels lag dann kurzzeitig sogar Schalke mit 52:51 vorn. Aber im Schlussabschnitt hatte Elchingen mehr Körner und setzte sich mit einem 13:0-Lauf entscheidend auf 74:61 ab. Trainer Dario Jerkic bescheinigte seinen Schützlingen hinterher: „Wir hatten mehr Energie und defensiv sind wir sowieso die beste Mannschaft in dieser Liga.“ Die zudem hervorragend zusammen spielt, wie das Assist-Verhältnis von 22:6 am Samstag belegt.

Die Elche können die Saison nun mit dem Meistertitel in der Pro B krönen. Gegner in den beiden Endspielen ist Rostock, die erste Partie findet bereits am morgigen Dienstag (16 Uhr) in Mecklenburg-Vorpommern statt. Die Mannschaft fährt heute mit dem Bus an die Ostsee, Jerkic kommt am Dienstag entweder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug nach. Mit dem Heimspiel gegen Rostock beenden die Elche am kommenden Samstag (19 Uhr) dann die Saison. (pim)

Beste Elchinger Werfer:Vucica (14 Punkte), Butler (13), Lescault (13), Kuhn (10).

