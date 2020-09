vor 50 Min.

Endet die Durststrecke der SGM Ingstetten/Schießen am Wochenende?

Plus Bezirksliga Aufsteiger Ingstetten/Schießen steht noch mit null Punkten da. Das soll sich an diesem Wochenende gegen Aufheim/Holzschwang ändern.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller steht Aufsteiger SGM Ingstetten/Schießen noch immer ohne Zähler da. Doch Trainer Nikolas Berchtold wähnt seine Truppe vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) bei der SGM Aufheim/Holzschwang auf dem richtigen Weg. „Wir waren noch nie so nah an einem Sieg dran, wie heute“, hatte Berchtold nach dem 2:3 gegen Srbija Ulm zu Protokoll gegeben. „Wir steigern uns und werden nicht verzagen.“ Am Sonntag war es ein unnötiger individueller Fehler, der die Kicker vom Osterbach den ersten Punkt kostete. Die Mannschaft hatte zuvor die Partie über weite Strecken offen gehalten und schien phasenweise dem Sieg sogar etwas näher zu sein als die Gäste.

In Holzschwang soll nun die Durststrecke beendet werden. Doch bei den Gastgebern läuft es momentan ungleich besser. Die Truppe um Trainer Andi Spann ist mit zwei Remis und dem 6:2-Sieg zuletzt in Hüttisheim noch immer ungeschlagen. Eine lange Durststrecke kann sich ohnehin keine Mannschaft leisten. Die Ungewissheit wegen der Corona-Krise hängt wie das Schwert des Damokles über dem Spielbetrieb. Auch den SV Thalfingen haben die Auswirkungen der Pandemie noch immer voll im Griff. Dort durfte die Mannschaft von Trainer Laurino Di Nobile zwar auf dem Sportgelände trainieren. Die Umkleidekabinen blieben jedoch gesperrt.

Bezirksliga Donau/Iller: SV Thalfingen trifft auf Bermaringen

Für das Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Bermaringen soll nun eine Sonderregelung mit der Gemeinde das Umziehen und Duschen auf dem Sportgelände ermöglichen. „An den Trainingstagen werden wir auch weiterhin die Kabinen nicht nutzen. Wir tun alles, um die erarbeiteten Hygienekonzepte umzusetzen“, erklärt der Trainer, der seit dem vergangenen Monat verheiratet ist.

Seine Kicker haben am vergangenen Wochenende die erste Partie des neuen Spieljahres absolvieren können. Die Begegnungen der vorherigen Spieltage waren dem Wettkampf-Verbot in Bayern zum Opfer gefallen. Di Nobile spricht beim Auftritt in Söflingen von einer echten Standortbestimmung. „Da ging es dann gleich zur Sache, mit allem, was der Fußball so bieten kann“, blickt er zurück. Nicht gegebene Elfmeter, Torchancen, Wendungen, aber leider auch Verletzungen habe das Spiel beinhaltet. Der ehemalige Landesliga-Kicker hadert nur bedingt. „Marc Breithaupt ist zwar die Kniescheibe rausgehüpft, er wurde aber von unserem Ante Jelusic sofort bestens versorgt“, lobt er. Aktuell scheint sich die befürchtete lange Verletzungspause Breithaupts nicht abzuzeichnen. „Es sieht aus, als könnte er in fünf Wochen wieder dabei sein“, grübelt er. Insgesamt war er mit dem Auftritt seiner Mannschaft mehr als nur einverstanden. „Für das erste Spiel war das echt gut. Am Ende war unser 2:1-Sieg auch verdient“, fasst er zusammen.

Am Sonntag (15 Uhr) gegen Bermaringen sieht er seine Truppe zwar in der Favoritenrolle, warnt aber auch: „Die haben einige gute Kicker in ihren Reihen und sind ein sehr athletischer Gegner.

