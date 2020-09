00:02 Uhr

Endlich geht es wieder los

Im Ligapokal gegen Rain. Es gibt nur Stehplätze, die Tribüne ist gesperrt

Nach einer Pause von mehr als einem halben Jahr bestreitet der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) tatsächlich wieder ein Pflichtspiel. Im Ligapokal geht es dann im Vöhlinstadion gegen den TSV Rain. Zugelassen sind maximal 200 Zuschauer auf den Stehplätzen, die sich am Eingang mit Namen und Telefonnummer registrieren und die Hygienevorschriften einhalten müssen: Maske beim Eintritt und geforderter Mindestabstand. Die Tribüne bleibt geschlossen.

Im Ligapokal wurden die Mannschaften nach regionalen Gesichtspunkten in fünf Gruppen eingeteilt. Die Vorrundengegner des FVI sind der TSV Rain und der FC Memmingen. Die fünf Gruppensieger und die sieben Mannschaften mit dem besten Punkteschnitt erreichen die Finalrunde mit zwölf Teams. Ein Sieg gegen den TSV Rain wäre für den FV Illertissen also schon ein großer Schritt in diese Richtung. Da beide Mannschaften nahezu völlig neu formiert sind, wird es darauf ankommen, wem der Neuaufbau besser gelungen ist.

Der Illertisser Trainer Marco Konrad freut sich mächtig auf seine Pflichtspielpremiere: „Natürlich kribbelt es nach der wochenlangen Vorbereitung und der Ungewissheit, ob und wann es weitergeht.“ Derzeit weiß seiner Einschätzung nach keine Mannschaft genau, wo sie steht – auch der FV Illertissen und der TSV Rain nicht. Immerhin versichert Küntzel: „Wir haben uns gut gefunden, jetzt ist die Spannung da.“ Bevor er sich auf eine Aufstellung festlegt, will er das Abschlusstraining abwarten. Spieler wie Fabio Maiolo, Marius Wegmann oder auch Lukas Rietzler hätten sich gut verbessert und könnten Säulen im Spiel sein. (hs)

Themen folgen