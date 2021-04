Er ist zuständig für den Nachwuchs

Gabriel Pötsch wird zum neuen Bezirksjugendleiter gewählt

Führungswechsel an der Spitze des Jugendfußballs im Bezirk Donau/Iller. Bei der virtuellen Hauptversammlung der Jugendleiter wurde Gabriel Pötsch als Nachfolger von Kay Friedrich gewählt. Der hatte sich nach sechsjähriger Amtszeit aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.

Der 50-jährige Pötsch vom SV Pfaffenhofen ist seit 2006 in verschiedenen Funktionen im Jugendfußball tätig. In seiner Antrittsrede nannte der neue Bezirksjugendleiter die Nähe zu den Vereinen als sein wichtiges Anliegen. Zudem sagte er: „Meine Motivation für die neue Aufgabe liegt darin, den Fortschritt im Kinder- und Jugendfußball weiter voranzutreiben.“ Mit insgesamt 309 Junioren- und 22 Juniorinnen-Mannschaften, dazu 84 F-Junioren- und 76 Bambini-Mannschaften war die Zahl der zum Spielbetrieb gemeldeten Teams allerdings zu Beginn der Saison 2020/2021 leicht rückläufig. Der Bezirksvorsitzende Manfred Merkle zeichnete den ausscheidenden Bezirksjugendleiter mit der Verdienstmedaille in Silber des Verbandes aus.

Mit Siegfried Messner als Bezirkspokalspielleiter, Heidrun Eckhardt (Spielleiterin Kinderfußball), Florian Weigt (Spielleiter Bezirkshallenrunde und VR-Talentiade) und Marcel Kutschker (Spielleiter Vereinsturniere und Vereinsspieltage) gibt es vier neue Ausschussmitglieder. Der Jugend-Bezirksausschuss setzt sich künftig so zusammen: Gabriel Pötsch, Hans-Peter Pecher, Christian Rettich, Gaby Harant, Heidrun Eckhardt, Florian Weigt, Uli Gentner, Georg Stern, Hanna Schnell, Siegfried Messner, Marcel Kutschker. (vowi)